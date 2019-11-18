الحجاب.. الإفتاء تحسم الجدل على "السوشيال ميديا"

أكدت دار الإفتاء المصرية، إن الحجاب فرض على المرأة، رغم أنه ليس من أركان الإسلام الخمس، إلا أن تركه معصية، ورغم استدلالات الأزهر الشريف ودار الإفتاء بقول الله تعالى: "لْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَىٰ جُيُوبِهِنَّ".

ولكن هناك البعض من يفسره على أن الخمر مجرد الغطاء ولايقصد به غطاء الرأس، مستنكرين فرضية الحجاب، التي لا يقتنعون بها، برغم تأكديات دار الأفتاء، بأن الآيات الواردة في القرآن عن الحجاب واضحة وصريحة، وغير مقبول التناقش بهذة الأمر.

إلا أن البعض يصر على الاستنكار بأن الحجاب فريضة، ويفسرون آيات القرآن، على أَهْوَاءَهُمْ، ويؤكدون أن الحجاب حرية شخصية، وهذا ما حدث بين بعض من نجوم الفن، والإعلام، ورجال الأعمال.

وكانت النجمة حلا شيحة عادت مرة لعالم الفن، بعد خلعها الحجاب، وأثناء حضورها في إحدى البرامج الفاضئية الشهيرة، وذلك منذ أيام قليلة ماضية، صرحت بأن الحجاب ليس فرضًا، مما آثار غضب رجال الدين.

وكانت النجمة حلا شيحة صرحت قائلة: ربنا رحمن رحيم بدليل أننا نقلع الحجاب ولا يعاقبنا ويسامحنا.. ربنا بيحب الحجاب بس ده مش الأساس، وعن فكرة ارتداء الحجاب لأول مرة، أوضحت: "بني آدم حاجتين روح وجسد، فكرة الصلاة والقرآن حاجة حلوة وملهاش علاقة بالحجاب والتدين، كنت طول الوقت بدور على حاجة حلوة ومش لقياها، أول مرة أحس إني بكلم ربنا في الوقت ده.. حبيت الصلاة بزيادة وبدأت أقرأ قرآن وحسيت براحة نفسية، وحسيت إني مش قادرة أكون في حاجتين، وشعرت بأن تواجدي في المجال الفني غير صحيح، وده كان غلط وكان لازم أوازن".

وأوضحت قائلة: "ربنا مش عايزنا شبه بعض، عايزنا نكمل بعض، الورود في الشجرة الواحدة مختلفة الألوان، وصوابعنا كمان مش زي بعضها، أنا مش شيخ عشان أخليني لابسة الحجاب أنا بني آدم.. إننا نربي أبناءنا على مفاهيم خاطئة قائمة على الخوف من الله والعقاب، وعلينا تربيتهم على حب الله والتقرب منه".

ومن ثم وجه الداعية مصطفى حسني رسالة عتاب، ولوم للنجمة حلا شيحة، عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك قائلًا: "و نرجع من تانى للعبثية في الدين، أنا أختلف مع حلا شيحة أو أتفق ده مش مهم لكن اللي هي بتقوله مهم لأنه من الأخر بيلاقي رواج بمعنى أنه بينتشر كالنار في الهشيم، معنديش مشكلة أنك اتحجبتي و رجعتي اتنقبتي و بعدين قلعتي الحجاب دى حرية شخصية و أنتى اللي هتتحاسبي..فَذَكِّرْ إِنَّمَا أَنتَ مُذَكِّرٌ .. لَّسْتَ عَلَيْهِم بِمُصَيْطِرٍ.. و بالتالي أنا مليش أني أقولك أعملي أو متعمليش لأني شخصيًا من مؤيدي إحياء الشعائر عن اقتناع و حب مش غصب و فرض رأى و عادات مجتمع، لكن.. أنك تبتدي تقنعي نفسك بأنك صح بأنك توصلي فكرة غلط

عن القرآن فده مفيهوش تهاون و واجب ردعك، يعني أنا شخصيًا كل ما أشوفك أقول اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك الحق و فهمت ليه الرسول صلى الله عليه وسلم وهو معصوم كان بيردد الدعاء ده، بالنسبة لترتيب سور القرآن فهي مترتبة بشكل متقدريش تحجميه في وصف أو كلمة لكن نقدر نقول إن ربنا قدّر أنه يوصلنا بالشكل ده أصل القرآن قسمين سور مكية نزلت على الرسول صلى الله عليه وسلم في مكة و كان الغرض منها بيان العقيدة و تقريرها و الاحتجاج لها و ضرب الأمثال لبيانها و تثبيتها لزوم بدايات الدعوة و الارشاد ليها، و بعدين جت السور المدنية اللي نزلت على أشرف المرسلين صلى الله عليه وسلم في المدينة بعد الهجرة و اللي ابتدي فيها التشريع و ذكر الحلال و الحرام لأنك خلاص وصلتي الدعوة والناس عرفت المبادئ الأساسية للإسلام فنبتدى ندخل فالتفاصيل بقا و رجعوا قسموا القرآن حسب طول السور و حاجات مش عاوزين ندخل فتفاصيلها لأنها كبيرة لكن المهم أن من حظك العسل أن سورة النور اللي ذُكِر فيها الحجاب نصًا صريحًا سورة مدنية يعني تشريع يعني حلال و حرام و لو تأملتي أول السورة.. بسم الله الرحمن الرحيم..سُورَةٌ أَنْزَلْنَاهَا وَفَرَضْنَاهَا وَأَنْزَلْنَا فِيهَا آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ.. سورة انزلناها و فرضناها يعني السورة كاملة فرض.. يعنى كل آيات السورة فروض لا تقبل المعارضة فلما تكون الآية دي.. بسم الله الرحمن الرحيم.. قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ۚ ذَٰلِكَ أَزْكَىٰ لَهُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ * وَقُل لِّلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا ۖ وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَىٰ جُيُوبِهِنَّ ۖ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوِ التَّابِعِينَ غَيْرِ أُولِي الْإِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَىٰ عَوْرَاتِ النِّسَاءِ ۖ وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِن زِينَتِهِنَّ ۚ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَ الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ.. ضمن السورة يبقى ده فرض بيّن واجب لازم يتعمل، و لو هتتعاملي مع الآية دى أن الحجاب مش فرض يبقى انك تحفظي فرجك مش فرض يبقى بتتجوزى ليه؟! ما تخليكي زى كلاب الشوارع أحسن، يبقى هتتعاملي مع غض البصر أنه مش فرض يبقى بتصرخوا في وش الشباب لما يعاكسوكوا في الشوارع و يتحرشوا بيكوا ليه.. و تقولوا غض البصر مهو مش فرض زي الحجاب اللي قلعتيه بمنتهى السهولة ولا أنتى من اللي ربنا قال عليهم فى سورة البقرة اللي أنتى عارفة أنها في أول المصحف.. بسم الله الرحمن الرحيم.. أَفَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضٍ ۚ فَمَا جَزَاءُ مَن يَفْعَلُ ذَٰلِكَ مِنكُمْ إِلَّا خِزْيٌ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا.. الخلاصة.. أنا مليش دعوه بميولك و أنتى نظرتك للدنيا إيه لكن يهمني أن ديني ميتفهمش غلط و أن لو فى واحدة مذبذبة بين أنها تقلع الحجاب أو تكمل بيه تيجي أنتى بكلامك المُعلن تساعديها على خلعه بمنتهى الأريحية، يعني حتي هتخليها تفقد احساسها بالذنب أو بالخزى من اللى عملته.. و تانى هقول الإسلام هو الإسلام مش بحلا شيحة و مش بحنان ترك و الدين الوسطي اللي بيقولوا عليه هو الدين الحق اللي تلتزم فيه بفروضك بإيدك و سنانك يعني متأخرش فرض و لا تهجر مصحف ولا تذم ولا تكون عاق لأهلك ولا تستبيح حرمات الناس و غيره و غيره ، إنما للأسف اللي بيعملوا كدا دلوقتي فاكرين نفسهم شيوخ و أنهم كدا ضامنين دخول الجنة وش يا جماعة في صحابة صلوا بالمصحف كامل و ختموا المصحف في اليوم ثلاث مرات و استشهدوا في غزوات عشان الرسالة توصلنا و كثير من الأمثال اللي لو عديتوها و قريتوا عنها هتعرفوا أن ده أضعف الإسلام مش الإيمان حتي، فبلاش جهر بالمعصية، بلاش اللي مش فاهم حاجة يطلع يتكلم في الدين، سورة البقرة في الأول فعلًا بس أول أية نزلت كانت إقرأ اللي هي سورة العلق اللي هي في الجزء الثلاثين في الآخر خالص سبحان الله، يا بنتي الله يهديكي و يهدينا جميعًا ، للأسف المنشور بتايى نطاقه هيكون أضيق من النطاق اللي كلامها اتذاع عليه و اتنشر و بنات كتير سمعته، ربنا يحفظنا و يثبتنا و يجعلنا في عفة أمهات المؤمنين لأن بجد المجتمع بقا موبوء و ربنا يسترها علينا و معانا كلنا".

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وأيدت الإعلامية سالي عبد السلام كلام الداعية مصطفى حسني، حيث شاركت منشوره، عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، وعلقت عليه قائلة: "كل واحد حر.. وأعمل اللي تحسه.. الصلاة والحجاب والفروض بقلبك أحنا مش قطيع مش هنتحاسب شلة.. من أحب الدعاة لقلبي يا مصطفى.. أربع عمرات معاك من السادس.. اللهم بارك يا قائد العمرة.. يا مقلب القلوب ثبت قلبى على دينك.. إحياء الفرائض بإحساسك و حبك وأوعى تفسر الدين لمصلحتك و حذاري تكون شخصية عامة فتصيب قوم بجهالة.. لا حول ولا قوة الا بالله.. اللهم استخدمنا ولا تستبدلنا.. أنفعني بيه يا رب عاجلًا وليس آجلًا .. اللهم أعز الإسلام بنا".

لتفجر لاحقًا النجمة صابرين مفاجأة للجميع، إذ نشرت صورها عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، وظهرت من خلالها متألقة بشعرها السايب الناعم، وتميز شعرها باللون الأصفر الفاتح، وذلك بعد خلعها الحجاب.

كما بارك لها الكثير من نجوم الفن، ومن بينهم: الفنانة نشوى مصطفى، والفنانة منى زكي، والفنانة رانيا يوسف، والفنانة دنيا، والفنانة روجينا، والفنانة هيدي كرم.