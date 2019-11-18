كتب امير فتحي في الاثنين 18 نوفمبر 2019 12:57 صباحاً - في اول تصريح بعد صورها بشعر مكشوف تماما، اوضحت الفنانة المصرية صابرين انها لم تخلع الحجاب بل “التربونة”.
وقالت صابرين، في مداخلة هاتفية مع الاعلامي عمرو اديب في برنامج “الحكاية” المذاع على قناة “mbc مصر”، ان هناك فرق بين ان تخلع الحجاب والتربونة.
واوضحت صابرين انا لم تكن محجبة اصلا وانها صرحت اكثر من مرة انها “محتشمة” وتابعت “من يوم ما لبست الباروكة انا خلعت الحجاب ودايما اقول انا عاملة خطوة بسيطة يمكن تقبل يمكن اكون اعمل حاجة كويسة”.
وكانت صابرين قد اثارت الجدل بعد نشرها اول صورة لها، على حسابها على انستغرام، بشعر مكشوف تماما.
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كانت هذه تفاصيل خبر شاهد.. صابرين باكية: “انا ايه اللي عملته في حياتي غلط؟” لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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