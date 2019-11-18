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شكرا لقرائتكم خبر عن عرض إنمي كابتن ماجد للأطفال ضمن فاعليات موسم الرياض والان مع التفاصيل
الإثنين 18 نوفمبر 2019
كابتن ماجد
سيتم عرض مسلسل الرسوم المتحركة (الإنمي) الياباني كابتن توسوباسا، الشهير في الوطن العربي باسم كابتن ماجد، ضمن فاعليات موسم الرياض المستمر في المملكة العربية السعودية تحت رعاية الهيئة العامة للترفيه برئاسة المستشار تركي آل الشيخ.
ويشهد موسم الرياض، الذي انطلق في الحادي عشر من أكتوبر ويستمر حتى 15 ديسمبر القادم، العديد من الفاعليات والحفلات والمعارض، فيما سيتم عرض «كابتن ماجد» للأطفال.
ونشر «آل الشيخ»، عبر حسابه على «فيس بوك»، برومو الخاص بـ«كابتن ماجد».
يذكر أنه قد تم افتتاح معرض الإنمي، اليوم الخميس، ضمن فاعليات موسم الرياض نفسه، في حضور السفير الياباني بالمملكة تسوكاسا إيمورا، إذ يجمع المعرض مزيج من شخصيات الإنمي الكلاسيكية والحديثة من أكبر الاستوديوهات العالمية، كما سيستضيف حفلات غنائية لأبرز المغنيين لأفلام الإنمي.
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