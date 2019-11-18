شكرا لقرائتكم خبر عن فيصل ندا عن تكريمه من اتحاد كتاب مصر: أعتبره حصاد لمشوار طويل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - منحت النقابة العامة لاتحاد كتاب مصر "شعبة السيناريو" برئاسة الشاعر الدكتور علاء عبد الهادى، شهادة تقدير للسيناريست الكبير فيصل ندا، وذلك تقديرا لجهوده فى إثراء الحياة الثقافية خلال مشواره الفنى.

وأعرب السيناريست الكبير فيصل ندا عن سعادته الكبيرة بهذا التكريم قائلا: " تكريمى من هذا الكيان اعتبره حصاد لنتاج مشوار طويل خلال كتابتى فى السينما والتليفزيون والمسرح. يذكر أن الكاتب الكبير فيصل ندا قدم العشرات من الأعمال السينمائية والتليفزيونية والمسرحية، كما أسس مسرح يحمل اسمه، وقدم على خشبته العديد من المسرحيات الناجحة مثل" المتزوجون "، للفنان الكوميدى الكبير سمير غانم.

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