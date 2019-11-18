شكرا لقرائتكم خبر عن الخميس عرض فيلم The Irishman بمهرجان القاهرة بالمجان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعرض مهرجان القاهرة السينمائي يوم الخميس المقبل فيلم "الأيرلندي" The Irishman للجمهور مجانا بالمسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية، بأسبقية الحضور فقط، وأسبقية الحجز أيضا من شباك تذاكر المهرجان بدار الأوبرا.

الفيلم أحداثه مستوحاة من كتاب تشارلز براندت "سمعت أنكم تطلون المنازل"، ويشارك في بطولته ثلاثة نجوم حاصلين على الأوسكار، هم آل باتشينو، وجو بيشي، وثالثهم هو روبرت دي نيرو الذي يشهد الفيلم تاسع تعاون له مع المخرج مارتن سكورسيزي.

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الفيلم يضعه المتابعون للسينما في صدارة الأعمال التي ستنافس على جوائز الأوسكارالمقبلة، وينتظرعرضه محبي السينما في كل مكان حول العالم، هو مشروع قضى مارتن سكورسيزي وقتًا طويلًا في التحضيرله، وترصد أحداثه الملحمية صعود عصابات الجريمة المنظمة في الولايات المتحدة خلال الفترة التالية للحرب العالمية الثانية، وهي الحكاية التي تمتد لعدة أجيال تتعرض لأحد أكثر الجرائم غموضًا في التاريخ الأمريكي المعاصر، وهي اختفاء الزعيم النقابي الأسطوري جيمي هوفا (آل باتشينو)، مع تعمق في العوالم الخفية للجريمة المنظمة، ومنافساتها الداخلية وعلاقات كبارها برجال السلطة والسياسة، وهنا يظهر المقاتل المتقاعد فرانك شيران الذي يجسده روبرت دي نيرو، وهو قاتل محترف محتال عمل جوار أخطر الرجال في القرن العشرين.