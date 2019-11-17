صور.. صابرين تفاجئ جمهورها بـ"لوك" جديد من غير حجاب

خلعت النجمة صابرين الحجاب، حيث نشرت صورها الأولى من غيره عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.

وخطفت صابرين الأنظار بشعرها السايب الناعم، وتميز شعرها باللون الأصفر الفاتح.

وجاءت تعليقات الجمهور ونجوم الفن، بالمباركة، معبرين أن استغنائها عن الحجاب، ظهر لها جمال شعرها، كما أظهر وجها بشكل أكثر أنوثة وجمالًا.

ومن بين تعليقات النجوم، والذين هنؤوا صابرين بعد خلعها للحجاب، والاستغناء عنه:

1- النجمة نشوى مصطفى: قمر ياصابرين تبارك الله زي ماانتى بالظبط أيام دورك فى أبو العلا

البشرى البنوتة الجميلة الطيوبة.

2- النجمة منى زكي: دائمًا جميلة وصغيرة، بحبك جدًا.

3- النجمة رانيا يوسف: قممممممممممر ياحبيبتي ماشاء الله.

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4- النجمة روجينا: ماشاء الله قممممممممممر ياصابرين.

5- النجمة دنيا عبد العزيز: قمر.

كما جاء تعليق الجمهور الذي أعرب عن شدة حبهم لنجمتهم، والتي ظهرت متألقة بعد استغنائها عن الحجاب، ومن بين تلك التعليقات.

يذكر أن النجمة صابرين شاركت مؤخرًا في بطولة الجزء الثاني من مسلسل أفراح إبليس، وهو من تأليف مجدي صابر، وإخراج أحمد خالد أمين، وبطولة كل من جمال سليمان، ياسر فرج، إيناس عز الدين، هنادي مهنى، أحمد صفوت، نادية راشد، جمال أبو رية، منى عبدالغني، محمود الجندي، محمد عادل، عفاف رشاد، محمد عز، محمد أبو الوفا، محمد الصاوي، مصطفى حشيش، ضياء المرغني، محمود فارس، عبدالرحيم حسن، إسماعيل شرف، محمود طوبار.

تدور أحداث المسلسل حول همّام رجل الأعمال الصعيدي، وزوجته جملات التي تجلب خادمة بغرض العطف عليها، إلا أن همام يقع في حب هذه الخادمة، وعلى جانب آخر يحاول الاتصال بشخصيات ذات نفوذ من أجل السيطرة على تجارة مواد البناء.