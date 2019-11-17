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شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. علماء يعثرون على 143 رسما جيوجليف على هضبة نازكا فى بيرو والان مع التفاصيل
الأحد 17 نوفمبر 2019
ووفقا للموقع لإلكترونى للجامعة، تم العثور على الرسومات خلال العمل الميدانى وكذلك خلال تحليل ثلاثى الأبعاد للبيانات، كما تم التعرف على إحدى الرسومات لأول مرة بمساعدة الذكاء الاصطناعى.
طيور
وأشار الموقع، إلى أن بعض الرسومات لا تشبه أى شيئا على الإطلاق، بينما البعض الآخر تشبه الحيوانات والأسماك والنباتات، والبعض الآخر تبدو وكأنها وحوش تشبه الإنسان ولكنها ذات رؤوس مربعة.
رسم سمك
يذكر أن "جيوغليف"، هى رسومات مرسومة على الأرض، وغالبا ما تكون كبيرة جدا، بحيث لا يمكن التعرف عليها إلى من ارتفاعات عالية، وتم اكتشاف الرسومات على هضبة نازكا لأول مرة فى عام 1939.
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