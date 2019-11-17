صور.. علماء يعثرون على 143 رسما جيوجليف على هضبة نازكا فى بيرو

الأحد 17 نوفمبر 2019

ووفقا للموقع لإلكترونى للجامعة، تم العثور على الرسومات خلال العمل الميدانى وكذلك خلال تحليل ثلاثى الأبعاد للبيانات، كما تم التعرف على إحدى الرسومات لأول مرة بمساعدة الذكاء الاصطناعى.

طيور

وأشار الموقع، إلى أن بعض الرسومات لا تشبه أى شيئا على الإطلاق، بينما البعض الآخر تشبه الحيوانات والأسماك والنباتات، والبعض الآخر تبدو وكأنها وحوش تشبه الإنسان ولكنها ذات رؤوس مربعة.

رسم سمك

يذكر أن "جيوغليف"، هى رسومات مرسومة على الأرض، وغالبا ما تكون كبيرة جدا، بحيث لا يمكن التعرف عليها إلى من ارتفاعات عالية، وتم اكتشاف الرسومات على هضبة نازكا لأول مرة فى عام 1939.

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