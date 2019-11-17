بعد شائعات الحمل والإجهاض.. شيرين عبد الوهاب تكشف سبب غيابها عن الساحة الفنية

متابعة بتجـــــــــرد: كشفت النجمة المصرية شيرين عبدالوهاب، عن سبب غيابها عن إحياء الحفلات الغنائية خلال الفترة الماضية.

وقالت شيرين، عقب إحياء حفلها الأخير بالسعودية، ضمن “موسم الرياض”، أنها لم تكن تتوقع أن تغني بهذه الطريقة في الحفل، خاصة أنها أجرت عملية جراحية صعبة في منطقة البطن منذ ستة أسابيع، ولكنها سعيدة بالنتيجة التي وصلت إليها الاَن.

وكانت شيرين قد أحيت حفلًا ناجحا، ضن فعاليات “موسم الرياض” بالسعودية، وذلك بعد غياب عدة أشهر عن الحفلات.

يشار إلى أن شيرين عبد الوهاب تطاردها شائعة الحمل، من زوجها الفنان المصري، حسام حبيب، منذ زواجهما في نيسان/أبريل 2018، وفي الأسابيع الماضية انتشرت بعض الأخبار التي تؤكد أنها تعرضت للإجهاض وهو ما أثار ضجة عارمة عبر مواقع التواصل الإجتماعي.