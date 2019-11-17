أنغام تتألق في “ليلة من العمر” بالكويت – بالصور

متابعة بتجـــــــــرد: أحيت النجمة المصرية أنغام، سهرة غنائية مميّزة في الكويت تحمل اسم “ليلة من العمر”، في فندق الجميرا بمشاركة النجم اللبناني وائل جسار.

وصعدت الفنانة أنغام على خشبة المسرح إلى جوار فرقتها الموسيقية، فاستقلها الجمهور بحفاوة كبيرة وغصّت قاعة السهرة بتصفيق حار رافقته صيحات حبّ وإعجاب من محبّيها.

وقدمت “أنغام” خلال الحفل عددًا كبيرًا من أغانيها الجديدة والقديمة مثل “أنا وانت حالة خاصة “، “بحبك سنين في السر”، “بعتلي نظرة”، “مكتوب الشقى ليا” بالإضافة إلى الأغاني التي طلبها الجمهور.

أنغام تألقت خلال الحفل بفستان طويل من اللون الفضي، فبدت كعادتها بكامل أناقتها وسرقت كل الأنظار نحوها.