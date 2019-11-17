محمد رمضان يطلُّ على ورقة الدولار

اسماء السيد - ""الخليج 365"" من بيروت: فاجأ الفنان المصري محمد رمضان الجمهور بإطلالته على ورقة "الدولار الأميركي" في حملته الترويجية لأغنيته الجديدة Money التي أطلقها عبر قناته الرسمية على موقع YouTube حيث نال تفاعلاً كبيراً من متابعيه الذين تداولوه عبر صفحاتهم على مواقع التواصل.
يُذكر أن رمضان كان قد أطلق هذه الأغنية للمرّةِ الأولى خلال حفله بالمنارة في نهاية شهر مارس الماضي. فيما يلي رابط الأغنية:
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