نجوى كرم توقّع اسمها على كتاب الشرف في مسقط

اسماء السيد - ""الخليج 365"" من بيروت: وقّعت الفنانة نجوى كرم إسمها على كتاب الشرف للضيوف، على هامش حفلها على مسرح دار الأوبرا السلطانية في مسقط وعلّقت قائلةً: "عقبال ما يكون بلدنا لبنان بعافية تَ يكون مؤهّل ليستقبل فنّانين العالم كلّو ويمضوا على كتاب التاريخ عنّا إنّن مرقوا بهالبلد الحلو". علماً أنها تألقت بإطلالتين نالتا إعجاب الحضور ومتابعيها على مواقع التواصل الاجتماعي.
هذا ونشرت غبر صقحتها على فيسبوك مجموعة من صور من الحفل الأوّل في دار الأوبرا مع الوزير "الشيخ نصر بن حمود" الكندي أمين عام شؤون البلاط السلطاني
ونائب رئيس مجلس إدارة دار الأوبرا السلطانية مسقط والبروفيسور الدكتور "عصام الملاح" مستشار مجلس الإدارة للبرامج والفعاليات بدار الأوبرا السلطانية مسقط.. ولقطات من الحفل.
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