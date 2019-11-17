حقيقة اتهام حلا شيحا بالترويج لشائعة وفاة عادل إمام

متابعة بتجــــــــــرد: علن المنتج هشام تحسين، الرئيس التنفيذي لشركة “ماغنوم” المنتجة لمسلسل “فالنتينو” للنجم عادل إمام، بدء التحرك قضائيا لملاحقة “أدمن” حساب على “فيسبوك” يحمل اسم الفنانة “حلا شيحا”، مؤكدا أن هذا الحساب كان المروج الأول لشائعة وفاة الفنان الملقب بين جماهيره ب “الزعيم”.

هشام نفى كل ما تردد عن تدهور صحة عادل إمام، وأكد إن الفنان لم يدخل المستشفى كما روج البعض، وقال إن حسابا يحمل اسم الفنانة المصرية العائدة من الاعتزال حلا شيحا، كان السبب في انطلاق الشائعة، وبعد مراجعتها تبين أن الحساب لا يخصها وهو أحد الحسابات التي تنتحل شخصيتها.

أضاف أن تكرار شائعة وفاة عادل إمام صار أمرا مزعجا، وكان الفنان عادل إمام يتعامل مع الأمر سابقا بدون اهتمام، ويكتفى بتكذيب الخبر، ولكن تقرر تصعيد الأمر إلى القضاء وتقديم بلاغ رسمي إلى النيابة العامة المصرية بعد الرجوع إلى مباحث الإنترنت لمعرفة هوية من يدير الحساب، وسبب انتقال الخبر إلى بعض الفضائيات المعروفة داخل مصر.

وأوضح أنّ عادل يواصل تصوير مشاهده ضمن أحداث مسلسل “فالنتينو” بشكل طبيعي للغاية، وانتهى من تصوير حوالي 85% من مشاهده، ومن المنتظر أن يتم الانتهاء من تصوير العمل بشكل كامل خلال الفترة المقبلة، لعرضه في ماراثون دراما رمضان 2020.

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يذكر أن مسلسل “فلانتينو” كان من المقرر عرضه بموسم دراما رمضان 2019، ولكن توقف تصويره لأسباب غير معلنة وسط شائعات قوية أكدت مرض عادل إمام وعدم قدرته على استكمال تصوير مشاهده، بينما ألمح البعض الآخر لوجود أزمات منعت تسويق المسلسل بسبب “الأجر المغالى فيه” لعادل والذي يتعارض مع قرار الهيئة الوطنية للإعلام بوضع “سقف لثمن شراء حقوق بث الأعمال الدرامية”، وأعلن سابقا أن المسلسل سيتم استكماله عقب انتهاء موسم رمضان 2019 على أن يعرض بنهاية العام ولكن المنتج تامر مرسي حسم الأمر وأكد أن العمل سيعرض بماراثون رمضان 2020.

ويشارك في بطولة العمل الفنانة دلال عبد العزيز في دور زوجته، وأبناؤه الفنانان طارق الإبيارى ومحمد الكيلانى وتجسد دور ابنته الفنانة هدى المفتى، ويشاركهم بطولة المسلسل من النجوم داليا البحيرى، وفاء صادق، رانيا محمود ياسين، طارق الإبيارى، الهام عبد البديع، احمد فريد، والعمل من تأليف أيمن بهجت قمر في أول تعاون له مع عادل إمام.

وتدور أحداثه حول رب أسرة يجسد شخصيته عادل امام لديه ثلاثة أبناء، ويمتلك هو وزوجته دلال عبد العزيز مجموعة مدارس دولية، ومع تصاعد الأحداث يتزوج من امرأة شابة تصغره بسنوات وتنشب خلافات بينه وبين زوجته الأولى.