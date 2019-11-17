أحلام تُغني الطرب.. مفاجأة كبيرة بانتظار جمهورها!

متابعة بتجـــــــــرد: بعدما شغلت الجمهور ووسائل الإعلام خلال الأيام الماضية، بمنشوراتها عبر مواقع التواصل الإجتماعي التي ألمحت من خلالها إلى أنها بصدد الكشف عن مفاجأة فنية جديدة، أعلنت النجمة الإماراتية أحلام أخيرًا عن بدء العد التنازلي لطرح أغنيتها الجديدة.

الأغنية تحمل اسم “ما أستغني” وتنتمي إلى اللون الطربي العربي الأصيل، بحسب ما أشارت له أحلام عبر حسابها على موقع “تويتر”، حيث أرفقت البرومو الذي نشرته بهاشتاغ “طرب”.

وتقول أحلام في أحد مقاطع الأغنية: “قبل ما انتوا تظلموه في شي ما تفهموه هذا عمري هذا روحي هذا هو كل دنيتي وافهموا انا ما استغني”.

تجدر الإشارة إلى أن البرومو حقق تداولًا كبيرًا بين الجمهور، حيث أعاد نشره عدد كبير من محبّي أحلام في الخليج والوطن العربي تعبيرًا عن حماسهم للأغنية. وأغنية “ما أستغني” ستطرحها أحلام خلال الأيام المقبلة عبر قناتها على موقع “يوتيوب”.

على صعيد آخر، تشارك النجمة أحلام في الموسم الخامس من برنامج “ذا فويس” إلى جانب زملائها الحكام سميرة سعيد، راغب علامة ومحمد حماقي.