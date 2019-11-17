بالفيديو.. راغب علامة من الرياض “حالة الخوف راحت”.. ولبنان تحتاج لشخص مثل محمد بن سلمان

قال المطرب اللبناني راغب علامة أن حالة الخوف التي كانت تعيشها السعودية والجمهور بالمملكة ولت بعد القرارات الحكيمة التي اتخذتها القيادة على مدار الفترة الماضية. وأضاف علامة خلال لقاءٍ مع الإعلامي المصري عمرو أديب على فضائية MBC، أنه “يتمنى أن يحدث في لبنان مثلما حدث في السعودية، بوضع الفاسدين في السجون، ليكونوا عبرة لمن اعتبر”.

وأكد علامة على أن “لبنان تحتاج شخص يحكمها مثل ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، لكي يقتلع الفساد الموجود في البلاد”. وفي رده على تعليقات الجماهير اللبنانية حول إحيائه حفلاً غنائياً بالتزامن مع الحراك الشعبي قال “لو رغبت أن أرد عليهم لم أكن سأغني طوال حياتي، لأنني ولدت في لبنان وكانت هناك مشاكل، ولو كنت سأنتظر حتى تحل كانوا من ممكن أن يجدوني مقاتل”.