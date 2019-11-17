خاص الفن-مفاجأة عمرو دياب للجمهور في الألبوم الجديدخاص الفن- ستيفاني صليبا الى جانب مايا دياب وهذه...

ميرنا وليد - بيروت - يعيد الفنان المصري ​عمرو دياب​ فتح ألبومه الجديد والذي أجل طرحه قبل شهرين وقد علمنا من مصدر مقرب بأنه قرر أن يفاجئ جمهوره ويفرج عن أغنيتين جديدتين للشاعر الراحل وصديقه مجدي النجار كان قد أجلهما أكثر من مرة لكن يبدو أنه سيعمل على ضمهما للألبوم الجديد.

ويرغب عمرو دياب في أن يطرح الألبوم بعد أن يتأكد من اختيار كافة الاغنيات والانتهاء من تصوير البوستر وعمل كل التفاصيل النهائية.

وكانت آخر أغنية طرحها عمرو دياب هي "قدام مرايتها" وقد طرح أيضا "أول يوم في البعد" و"يوم تلات".