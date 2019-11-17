أمل العوضي تردُّ على ليلى أحمد: رح أرجع عندما تنتهي الفقاعة!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - كشفت الفنانة الكويتية، أمل العوضي، عن السبب الحقيقي وراء رفضها الموافقة على الانضمام إلى أية أعمال فنية خلال العامين الماضيين.

وفي معرض ردّها على تصريحات الإعلامية الكويتية ليلى أحمد، بشأن تحولها إلى فاشينيستا ومطالبتها بمعالجة "خنخنة" صوتها، وأخذ دورات تمثيل، قالت أمل العوضي في مقطع فيديو عبر حسابها بموقع سناب شات: "أستاذتي الغالية ليلى أحمد.. مشكورة على الكلام الطيب وعلى رأيك فيني هذا من طيبتك وذوقك... وإن شاء الله الأيام ما تغيرني.. أنا فعلا ابتعدت شوي لأسبابي الخاصة وللزخم الكبير في الوسط الفني.. سنتين وأنا أرفض أي عمل".

وأضافت الفنانة الكويتية: "إن شاء الله وبإذن الله رح أرجع لما الفن يأخذ وضعه في الساحة من جديد ويرجع مثل ما كان قوي ومسيطر لما تنتهي الفقاعة اللي أنتي وأنا نعرفها.. وإن شاء الله نرجع أقوى وأحسن من قبل".

يأتي ذلك بعد تطرُّق الإعلامية الكويتية ليلى أحمد إلى أمل العوضي خلال برنامجها التلفزيوني، والذي قالت فيه: "عن الجميلة أمل العوضي التى تحولت لفاشينستا إعلانات ليتها تتخلص في عملها الرمضاني المقبل، من خنخنة صوتها وأمور أخرى".

وتساءلت ليلى أحمد عن السبب وراء الغياب الدرامي للعوضي، بقولها: "أمل أنتي وينك.. اختفت مزيونة الشاشة أمل، نفتقدك، تسوين جو حلو في الموسم الدرامي، أين تختفي يا أمل"، مضيفة: "دخلت على انستغرامها ووجدتها بخير وصارت أمل فاشينيستا وصفحتها كلها إعلانات لعيادات تجميل وعدسات وكل ما يخطر في بالك، أين التمثيل والدراما، في آخر عمل مسلسل نوايا مع الفنانة سعاد عبدالله، بدأت تظهر مشاعرها وأحاسيسها وتمسك خطوط الشخصية الدرامية".

ونصحت الإعلامية الكويتية، العوضي بالالتحاق بورش التمثيل في لندن من أجل إتقان عملها الدرامي في رمضان المقبل، إذ قالت: "تعود أمل إلى من خلال دراما رمضان القادم، أرجوها أن تلتحق بورشة تمثيل مع أستاذ أداء حركي يكون ممثل بالأساس يعملها الحركة في كل لحظة درامية وكذلك معلم إلقاء يعلمها مخارج حروفها وأستاذ يعلمها كيف تعيش الشخصية، والأهم أستاذ صوت لمعالجة (الخنخنة) في صوتها".

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كما تطرّقت الإعلامية إلى عمليات التجميل التي خضعت لها العوضي مؤخرًا، فقالت: "أمل أظبط واحدة سوت عمليات تجميل، خشمها وشفايفها بس حلوة بدون مبالغة وقوام متناسق بدون زوائد.. وعلى الصعيد الإنساني هي جميلة الروح جدًا وبريئة وراقية، باختصار أمل العوضي أنا أحب الناس ومثل الناس اللي عندهم قلوب أطفال".

وبالحديث عن عمليات التجميل، نذكر أن العوضي أثارت حالةً من الجدل والبلبلة بعد إجرائها عملية تجميل مختلفة نوعًا ما عما اعتاده الجمهور، وهي عملية "تطويل" تجميلية لأنفها لأنها تكره الأنف الصغير.

وأثار فيديو العوضي ضجةً كبيرةً؛ إذ إن الجمهور اعتاد على عمليات مغايرة فيما يخص منطقة الأنف، والتي عادة ما تخضع لها النجمات والمشاهير ومن ضمنها عمليات التصغير أو إعادة التشكيل أو جعل الأنف أنعم وأرفع.

وكانت العوضي تصدّرت ترند السعودية قبل مدة بالرغم من عدم قيامها بأي تصرف أو نشرها أي صورة، وذلك بسبب صور نشرتها الفنانة ريم عبدالله، ظهرت فيها نسخة طبق الأصل من الفنانة أمل العوضي؛ ما أثار جدلًا واسعًا حول تشابه الفنانات بسبب إجرائهن عمليات التجميل نفسها بشكل مستمر، والتي أدّت إلى تغيّر ملامحهن وتشابههن رغم أن شخصياتهن مختلفة تمامًا.