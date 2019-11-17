أسيل عمران تتألق بفستان الزفاف

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

ظهرت صورة حديثة للفنانة السعودية أسيل عمران تألقت فيها بإطلالة عروس.

الفنانة السعودية أطلت في الصورة بفستان زفاف شديد الأناقة، ووضعت تاج كبير على رأسها مع طرحة زفاف طويلة، وتزينت بمكياج ترابي ثقيل.

جمهور أسيل أبدوا تعجبهم الشديد من هذه الصورة، وتسائلوا إن كانت قد تزوجت سرا، لكن اتضح أن صورة الفنانة السعودية التقطت ضمن جلسة تصوير خضعت لها لصالح إحدى المجلات الفنية.

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يذكر أن الفنانة السعودية أسيل عمران كانت قد تزوجت في 8 أغسطس عام 2008 من المذيع البحريني خالد الشاعر الذي قام بالمشاركة معها في برنامج الواقع «هي وهو» على قناة إم بي سي 1، ولكنهما انفصلا بعام 2012 بعد عدة خلافات، إلا أنه بعد فترة من طلاقهما في عام 2014 ، أي بعد ما يقارب الثلاث سنوات رجعت أسيل إلى طليقها خالد الشاعر، لكنها عادت وانفصلت عنه في عام 2015.

وكانت الفنانة السعودية أسيل عمران قد احتفلت بعيد ميلادها الـ 30 مؤخرا، حيث أنها من مواليد 12 نوفمبر عام 1989.