عادل إمام يرد على شائعة وفاته بفيديو

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هشام لاشينالأحد 2019/11/17 01:31 ص بتوقيت أبوظبي
عادل إمام يرفض الرد على شائعات وفاته بشكل مباشر - أرشيفية
نشر المخرج المصري رامي عادل إمام، فيديو يجمعه بوالده الفنان المصري القدير عادل إمام، من موقع تصوير مسلسل "فالنتينو"، بينما يقرأ الأخير مشاهد مسلسله المقرر عرضه خلال شهر رمضان المقبل.
وقال رامي إمام خلال الفيديو، الذي نشره عبر حسابه على موقع "أنستقرام": "انظروا من يجلس بجانبي الآن، يجلس ويذاكر ويحفظ دوره في المسلسل".
وكانت شائعات ترددت خلال الساعات الماضية تروج لوفاة الزعيم عقب منشور كتبه نجله الممثل محمد إمام عبر حسابه على "أنستقرام" طلب من خلاله الدعاء لكل من رحل عن عالمنا، ما أثار الكثير من الجدل.
وفي وقت سابق، تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، صورة للفنان المصري القدير عادل إمام، عقب انتشار شائعات بتدهور حالته الصحية ووفاته خلال اليومين الماضيين، ويظهر "الزعيم" كما يلقبه محبوه، أثناء قراءة مشاهد من مسلسله "فالنتينو" من داخل منزله.
الصورة والفيديو، يأتيان كمحاولة لنفي الشائعات، وبث حالة اطمئنان بين جمهور الفنان الكبير، خاصة أنه يرفض تماما الرد على مثل تلك الشائعات التي تكررت خلال الفترة الأخيرة.
كما نفى الدكتور أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية المصرية، لـ"العين الإخبارية"، في تصريح سابق، ما تردد حول وفاة الفنان الكبير عادل إمام، مؤكداً أنه بصحة جيدة.
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