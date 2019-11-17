شكرا لقرائتكم خبر عن أول فيديو للزعيم عادل إمام من كواليس مسلسل "فلانتينو" بعد شائعة وفاته والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نفى المخرج رامى إمام شائعة وفاة والده الزعيم عادل إمام، بنشره فيديو عبر حسابه الشخصى بـ"إنستجرام"، ظهر خلاله الزعيم عادل إمام من لوكيشن تصوير مسلسل "فلانتينو"، أثناء قراءته وحفظ للسيناريو.
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وقطع الزعيم شوطًا كبيرًا من تصوير العمل، حيث أوشك على الانتهاء منه، ويعود به للدراما بعد غيابه العام الماضى، والمسلسل من تأليف أيمن بهجت قمر وإخراج رامي إمام، ويشارك فى البطولة إلى جانب الزعيم عادل إمام، دلال عبد العزيز، وداليا البحيري وفاء صادق، طارق الإبياري، هدى المفتي، محمد كيلاني، رانيا محمود ياسين، إلهام عبد البديع، سليمان عيد، بدرية طلبة، أحمد فريد وعدد آخر من الفنانين.
ويجسد الزعيم شخصية رجل أعمال صاحب مجموعة مدارس دولية يدعى نور عبد المجيد فالنتينو، ويواجه طوال الأحداث مشاكل وأزمات تتعرض لها سلسلة المدارس التي يمتلكها، بالإضافة لدخوله في قصص عاطفية عديدة، وتتواصل الأحداث في إطار تشويقي اجتماعى.
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