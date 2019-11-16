تراند اليوم : شاهد.. الأعلان الأول للمسلسل المُنتظر “بيت التنين”

طرحت شبكة “اتش بي أو” الأميركية الإعلان التشويقي الأول للمسلسل المنتظر “House Of The Dragon” أو بيت التنين.

وكانت الشبكة قد أعلنت عن إطلاق مسلسل جديد مرتبط بمسلسلها الشهير “صراع العروش”، بعنوان “بيت التنين”.

ويروي “بيت التنين” قصة إحدى عشائر “صراع العروش” وهي قصة أسرة تارغيريان والأيام السابقة في “ويستروس”، وتدور أحداثه قبل 300 عام.

ولم يحدّد موعد صدور هذا العمل الجديد، وهو من تأليف جورج ر.ر. مارتن، الذي اقتبس المسلسل الشهير من رواياته، وسيناريو رايين كوندال. لكن سيتسنّى لمحبي “صراع العروش” متابعة “بيت التنين” في المدى القريب لاكتشاف أصول آل تارغيرين.