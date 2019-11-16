تراند اليوم : الأم مدرسة .. أصالة توجه نصيحة خاصة لأبنائها

تواصل الفنانة أصالة توجيه الرسائل الغامضة إلى جمهورها فى الفترة الأخيرة بعد انتشار أخبار بحدوث مشاكل أسرية عنيفة بين الفنانة السورية أصالة نصري وزوجها المخرج طارق العريان، ووصل الأمر إلى انتشار أخبار تفيد بانفصالهما رسميًا.

ونشرت أصالة صورة جديدة لها من خلال حسابها الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى إنستجرام: “رحلتنا سريعة وبسيطه … لها عناوين نحن منّ نكتبها ، وشرحها نرى نتائجه بأولادنا أصحابنا والمجتمع الّذي نحيا فيه ، علينا أنّ نُحسن التّصرّف كيّ يتعلّموا منّ أفعالنا لا أقوالنا ، فإنّ تطابق مانقول مع مانفعل فلا خوف على منّ نرجو منّهم الخير”.

وتابعت: “فالمتعة الحقيقيّه هي أنّ نرى نتاج أفعالنا بمنّ حولنا ، نريد أنّ يُكملوا مابدأناه ، وإنّ زادوا عليه سيكون خيرًا وفخرا لنا ، وإنّ تكاسلوا لنّ يحيدوا على مارسمناه لهم ، فاجعل أفعالك تشرح ماتقول ، ولاتفعل ماتخجل أنّ تُجاهر به ، ضميرنا الفطري الّذي نُحاول إيذائه هو أصل إنسانيتنا ، ودون ذلك لاأهميّة لوجودنا ولا لما نفعل ، وليس مهمّ مانقول مهما جمّلنا الكلام . #أصاله”.