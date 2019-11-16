نوال الكويتية تفرج عن ألبومها الحنين

متابعة بتجــــــــــــرد: أفرجت الفنانة نوال الكويتية عن أغاني ألبومها الجديد “ألبوم الحنين” عبر المتاجر الموسيقية الكبرى.

الألبوم يضم 10 أغنيات وهي “الراية البيضاء” من كلمات واحد، ألحان أحمد الهرمي وتوزيع خالد عز، “أحبك بس” من كلمات العالية، ألحان ياسر بو علي وتوزيع مشاري اليتيم وRay Charhes، “، “السهر” كتابة بدر بن عبد المحسن، ألحان مشعل العروج وتوزيع جيهون جيليكتان وإسماعيل تونش بلاك، “عمري قصير” كلمات قوس، ألحان ياسر بو علي وتوزيع مشاري اليتيم، “ما تشوف غلا” كلمات تركي، ألحان طارق محمد وتوزيع عصام شرايطي.

و”على فرقاك” كلمات رحاب، ألحان فيصل القاسم وتوزيع قوقسل وإسماعيل تونش بلاك، “بكرة خير” كلمات خالد العوض، ألحان أحمد برهان وتوزيع هشام الشكران، “مكانك مبيّن” كلمات عبد الله، ألحان مشعل العروج وتوزيع جيهون جيليكتان وإسماعيل تونش بلاك، ” يا أبو الشباب” كلمات عبد الله الملحم ، ألحان يزيد الخالد وتوزيع مشاري اليتيم، “عناد فيك” كلمات خالد العوض، ألحان ناصر الصالح وتوزيع مدحت خميس، “منت قاصد” كلمات قوس ، ألحان ياسر بوعلي وتوزيع زيد نديم، “على الأقل” كلمات رحاب، ألحان الأنين وتوزيع بدر كرم.

وكانت نوال قد طرحت كليب أغنية ” الراية البيضاء” للترويج لألبوم “حنين” قبيل الإفراج عنه.