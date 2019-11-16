بالصورة- جهاد الاندري أفضل ممثل للمرة الثانية في الامارات

Nov 16, 2019
حاز الممثل اللبناني جهاد الاندري على جائزة افضل ممثل للمرة الثانية في الامارات العربية المتحدة ضمن مهرجان Hour Film 48 مهرجان السينمائي العالمي وذلك بفرق اشهر قليلة عن جائزته للمسرح في“short and sweet” 2018.
ونال الفيلم الذي يحمل عنوان A Moment أي “لحظة” وهو من اخراج نويل باسيل على ثلاث جوائز وهي جائزة الجمهور وجائزة المرتبة الاولى وجائزة افضل ممثل للاندري.
وعلى الرغم من الألم الذي يشعر به كل لبناني متواجد خارج الوطن خاصة بهذه الظروف التي يمر بها البلد حيث يشهد حراكاً شعبياً ضد الفساد والفاسدين، الا انهم يبدعون ويقدمون اجمل ما عندهم من طاقات ويحصدون الجوائز.
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