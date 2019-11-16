نيكول كيدمان تشارك في حفل جوائز CMA 2019 برفقة زوجها.. صور

رنا صلاح الدين - ترجمة - متابعات الخليج 365

يبدو أن زواج النجمة والممثلة الاسترالية نيكول كيدمان، من أحد أشهر المغنيين بموسيقى الكانتري، وهو كيث أوربان، جعلها لا يفوتها حضور حفل جوائز موسيقى CMA لموسيقى الكانتري الأمريكية لعام 2019.

وظهرت النجمة العالمية نيكول كيدمان بإطلالة حمراء أنيقة مرصعة بالورود، في حفل جوائز موسيقى الكانتري الأمريكية، في دورته رقم 52 لعام 2019 الجاري بحضور كوكبة من نجوم ونجمات هذه الفئة من الموسيقى الأمريكية.

جريدة الديلي ميل، نشرت لقطات لنيكول من حضورها للسجادة الحمراء برفقة زوجها مغني الكانتري الأسترالي كيث أوربان، بالحفل الذي احتضنت فعالياته ساحة بريدجستون بمدينة ناشفيل التابعة لولاية تينسي الأمريكية.

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وشارك في تقديم الحفل كل من نجمة موسيقى الكانتري الشهيرة دوللي بارتون، ومعها كيري أندروود وريبا ماكنتاير.

وفي الوقت الحالي تترقب النجمة نيكول كيدمان طرح فيلمها الجديد Bombshell الذي تشارك في بطولته النجمة تشارليز ثيرون والنجمة ماركو روبي.

ويعد فيلم Bombshell واحدا من أكثر الأفلام المرتقبة خلال عام 2019 الجاري، وتدور أحداثه حول الفضيحة الجنسية التي وقعت بأستديوهات مؤسسة فوكس الأمريكية الإخبارية عام 2016.

واستوحت أحداث الفيلم من رواية تحمل العنوان نفسه نشرت للروائي الأمريكي “روجر آليس”، وتنتج الفيلم شركة الإنتاج السينمائي Lionsgate.