تايلور سويفت ممنوعة من الغناء

Nov 16, 2019
كشفت مغنية البوب الأميركية تايلور سويفت لمعجبيها أن عرضها المرتقب خلال حفل توزيع جوائز موسيقية أصبح محل شك بعدما قال اثنان من مسؤولي التسجيلات إنها لن تستطيع تقديم أغنياتها على شاشة التلفزيون.
واتخذت “سويفت” من حسابها الخاص عبر موقع تويتر منبراً لتناشد المتابعين في التعبير عن دعمهم لها في النزاع الراهن بشأن ملكية أغانيها واتهمت المسؤولَين التنفيذيَين بفرض ”سيطرة استبدادية“ على موسيقاها.
تصريحات “سويفت” جاءت بعد أنباء ذكرت أنها ستتسلم جائزة (فنان العقد) في حفل جوائز الموسيقى الأميركية قريباً وأنها تريد أن تقدم بعضاً من أهم أغانيها خلال الحف ولكن المسؤولين سكوت بورتشيتا وسكوتر براون رفضا أيضا استخدام أغان قديمة لها أو بث مقطع من فيلم وثائقي تعده شبكة نتفلكس عن حياتها.
وقالت: “الرسالة التي تلقيتها واضحة تماماً، فحواها الأساسي: كوني فتاة لطيفة واصمتي وإلا ستجدين عقابًا”.
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