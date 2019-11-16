بالصور- في أسبوع، عاصي الحلاني يتألق بحفل ثالث في مصر

بعد ان تألق في حفلين ناجحين في كل من دار الاوبرا في القاهرة وفي دار الاوبرا بالاسكندرية، أحيا فارس الغناء العربي عاصي الحلاني حفلًا غنائيًا رائعاً في فندق “الفورسيزونز” في الإسكندرية.

قدّم “الحلاني” باقة منوعة من أجل وأشهر أغنياته وسط تفاعل كبير من قبل الحضور الذي ملأ الصالة وغنى مع عاصي حتى ساعات الفجر الأولى.

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كالعادة شارك عاصي جمهوره بمجموعة من الصور والفيديوهات من أجواء السهرة وكتب: “الاسكندرية عروس البحر المتوسط مع حضور رائع بحفل عشاء اوتيل فورسيزونز الأسكندرية مع جمهور يستمع وينتزع الأه من القلب شكراً لكم على محبتكم واستقبالكم”.

نذكر ان “الحلاني” يستقبل العام الجديد في مصر بحفل فني مميز واجواء رائعة.

في سياق مختلف، يتحضّر “الحلاني” اليوم ليخوض تجربة جديدة، وهي انضمامه للمدربين في برنامج الهواة للأطفال “ذا فويس كيدز”، الى جانب كل من النجمة المتألقة نانسي عجرم والنجم المصري محمد حماقي، حيث من المتوقع ان ينطلق عرض البرنامج بعد الانتهاء من عرض “ذا فويس- احلى صوت”.