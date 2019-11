كلوي كاردشيان تثير غضب جمهورها.. صور وفيديو

رنا صلاح الدين - ترجمة - متابعات الخليج 365

تعد النجمة والعارضة الأمريكية كلوي كاردشيان، وعائلة كاردشيان واحدة من أغنى العائلات وأكثرها إثارة للجدل، وخاصة عندما يتعلق الأمر بالإطلالات الجريئة وغيرها من تفاصيل حياتهن، إلا أن هذه المرة، أثارت العائلة غضب الكثيرين وحتى كلوي كاردشيان شقيقتهن.

وتم بث فيديو من حلقة جديدة ستذاع قريبًا من برنامج العائلة الشهير “Keeping Up with the Kardashians”، كانت كورتني وكيم وكريس جينر مجتمعات في منزل كلوي من أجل وليمة غداء عائلية، قبل أن يبدآن شجارًا بالطعام.

وفي الفيديو الذي شاركته كلوي بنفسها على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام يمكن رؤية كيف كانت كريس وكيم وكورتني تلقين بالطعام على بعضهن، بينما تسعى كلوي للسيطرة على الوضع في محاولة فاشلة.

وبحسب جريدة الديلي ميل البريطانية، أثار الأمر غضب كلوي للغاية، حيث ظهرت في الفيديو وهي تنتقد عائلتها، وقالت: “هل أزعجتني معركة الطعام هذه؟ بالطبع، فمن لن يضايقه ذلك؟ فهذه ليست طريقة للعيش.

وسرعان ما وبخت كلوي عائلتها، وقالت: إنه أمر غريب ومزعج وغير مقبول”، وحتى المعجبين انضموا إليها وانهالوا بالتعليقات منتقدين ما حدث، ووصفوه بأنه مشين.

ومن بين التعليقات، قال أحد المتابعين: إنه إهدار للطعام، فكل ما أستطيع التفكير بشأنه الآن، هو كم الأشخاص الذين يتضورون جوعًا بينما تلقونه.. بصراحة، لم أتفاجأ”، وأضاف آخر: “لا يسعني التفكير إلا في الأطفال الجياع حول العالم.. من المفترض أن تكونوا قدوة للآخرين.. إنه أمر مخزٍ ويشكل إهدارا وعدم احترام للطعام.

وعلى الرغم مما سببه الفيديو من غضب شديد، إلا أن بعض المتابعين دعموا عائلة كاردشيان، حيث قال أحدهم: إنهم يفعلون الكثير من الأعمال الخيرية في العالم وغيروا حياة الكثيرين بالفعل.. فقد تبرعوا بـ 500 ألف دولار لضحايا الحرائق، كما استأجروا فرقًا من رجال الإطفاء لحماية منازل جيرانهم.

وأضاف التعليق: مولت كايلي العديد من العمليات الجراحية لعلاج الشفة المشقوقة والشق الحلقي لدى الأطفال في البلاد النامية، وبدلًا من قضاء عيد الشكر مع عائلتها، كانت كيندال تتجول لمنح الطعام للمحتاجين، كما ساعدوا الأيتام والمدارس في جنوب أفريقيا، وتطوعت كيم في مستشفى لمدة 7 سنوات وزارت الأطفال كل عام ومنحتهم الهدايا وتبرعت بالمال.. والآن عمّا تتحدّثون؟!.