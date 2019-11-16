عازار حبيب شكّل ثنائية ناجحة مع إلياس ناصر.. وأدخل آلة البزق الى الموسيقى الشرقيةموجز "الفن": شيرين...

ميرنا وليد - بيروت - ولد الفنان ال​لبنان​ي ​عازار حبيب​ في 28 تشرين الثاني/نوفمبر عام 1945، وهو مغنٍ وملحن ورسام من بلدة حواش اللبنانية في قضاء راشيا.

أضاف الى مكتبة الموسيقى الشرقية العديد من الاعمال الفنية، التي أصبحت خالدة، وفي البداية كان عضواً في فرقة أجنبية، إلا أنه بعدها قرر التوجه الى الموسيقى الشرقية، فقدم العديد من الاعمال التي لا تزال محفورة في ذاكرتنا، منها "صيدلي يا صيدلي"، "يطول عمرك" التي تعرف أيضاً بإسم "يا رايح ع ضيعتنا"، "شو قولك"، "عم لملم حناني"، "بكوار العسل"، "إنت رفيقي يا صديقي"، "عم تكبر الفرحة...".

أدخل آلة البزق الى الموسيقى الشرقية

مسيرته الفنية تميزت عن غيرها بالأغنيات الطربية الخفيفة التي قدمها وتمت مقارنة أسلوبه بأسلوب الفنان الراحل المصري محمد فوزي.

عرف عازار حبيب الشهرة أيضاً بعزفه على آلة البزق التي أصبحت مرافقة لشخصيته وفنه، وهو الذي أدخلها الى مدرسة الغناء الشرقي وألف ألحاناً خاصة لها، وإعتمد البزق في ألبومه "أسمر ملك روحي" من خلال أغنية "الحمرة الـ عخدودك"، وغيرها من الأغنيات.



كيف إكتشف موهبته الغنائية

بدأ عازار حبيب العمل في مجال الموسيقى من عام 1974 حتى عام 1980 كملحن، وكان في كل مرة يلحن أغنية معينة لفنان معين يسأله الفنان لماذا لا يغني هو؟ وذلك لأن الفنانين كانوا يرون أن صوت عازار جميل عندما يقوم بمساعدتهم في حفظ اللحن، ومن هؤلاء الفنانين نصري شمس الدين، مجدلا وصباح، أما نقطة التحول في حياته الفنية فكانت بأغنيتي "نانا" و"مش مهم تكوني حدي".

صرح عازار حبيب بأنه في سيارته يسمع فقط الاغنيات الاجنبية، منها التركية والاسبانية، وذلك بهدف تخزين النغمات التي تساعده في التلحين، مؤكداً أنه لا يسرق اللحن بل يتعرف على نغمات جديدة.

أعماله

فترة الثمانينيات كانت عهد عازار حبيب، فكان يحيي العديد من الحفلات، وعرف انتشارا لم يعرفه أي فنان آخر في ذلك الوقت، حتى أن جميع الفنانين كانوا يحلمون بالحصول على لحن منه، وكانت شركة الانتاج التي تكسب وده تحرز نقطة لصالحها.

أصدر العديد من الالبومات منها "نانا" ، "لولاكي يا ملاكي" ، "صيدلي يا صيدلي" ، "ع جبين الليل" ، "بدك زقفة" ، "مش مهم تكون حدي"، "أنتي الوحيدة"، "احترنا شو بدنا نغني"..، وكلها حققت نجاحاً كبيراً وأسهمت في تربعه على أغلفة المجلات، وفي التهافت على إجراء اللقاءات الإذاعية والتلفزيونية معه. ألبومه الاخير "أحلى السيدات" لم يجد إقبالا كبيراً في زمن تراجع الطلب على الفنانين الاصيلين، وأصبح الطلب أكبر على الاغنية الاستهلاكية التي تعتمد على التجارة. ظل عازار يحيي الحفلات في الأردن و​سوريا​ حتى فترة قصيرة قبل وفاته.

قدم ألبوماً لمناسبة عيد الميلاد ضم مجموعة من الاغنيات، منها طفل المغارة، ضوت نجمة، جراس بلادي، وفي عيد الفصح قدم مجموعة من الترانيم أشهرها "رح نحمل صليبك" التي قدمها ديو مع الفنانة سيمونا ضو.

ثنائيته مع ​إلياس ناصر​ وتعاونهما مع نخبة من الفنانين

شكلت ثنائية عازار حبيب والشاعر إلياس ناصر، نقطة تحول في الفن اللبناني وفي مسيرة العديد من الفنانين، هما صديقان وكان لهما مكتب مشترك وقدما سوياً العديد من الاعمال، الكثير منها غناها عازار مثل "ع جبين الليل"، "نانا"، "صيدلي".. وأغنيات غناها فنانون آخرون منها:

صدفة كانت وإلتقينا لـ مجدلا

عازز عليّ النوم لـ هادي هزيم

بحب عيونا لـ سالم الحاج

ع طبق إلماز، فرحة وناس وموسيقى ، عشقان لـ الأمير الصغير

ع خدك حبّة لولو، بعدك طفلة، من شعرك أنا عندي شال لـ منعم فريحة

ع إيدك ربيت، سمعني موسيقى لـ مادونا

لعيونك بكرا ، صارحني، طلوب لـ ​جاكلين​

آخر غرام لـ ​أمل حجازي​

وتضم قائمة اللائحة أسماء أخرى منها وداد، ​مروان محفوظ​، جورج كرم، عفيف شيا، عايدة أبو جودة، هالة هادي وغيرهم.

وقال عازار إن صوت الموسيقار ​ملحم بركات​ قوي وقادر أن يؤدي النوتات العالية والمنخفضة، وعن الفنان ​وليد توفيق​ قال إنه نجم كبير، وعن الفنانة ​ماجدة الرومي​ قال إن صوتها جميل.

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غنى للوطن في الحرب اللبنانية

لم يكن الهدف من تقديمه الاغنيات والاعمال الفنية فقط للترفيه والتسلية، بل كانت اغنياته ايضا بالتعاون مع الشاعر إلياس ناصر، تحمل معان ورسائل مهمة، فأغنيتا "إنت رفيقي يا صديقي" و"يطول عمرك" اللتان أصدرهما خلال الحرب اللبنانية، كان الهدف منهما تقوية الروح الوطنية لدى اللبنانيين للتمسك بأرضهم في وجه كل من يحاول زرع الخلاف بينهم.

إتهم الفنانين بأنهم لا يعرفون ماذا يغنون

في تسعينيات القرن الماضي اتهم عازار حبيب الفنانين بأنهم لا يعرفون ماذا يغنون ولا كيف يغنون، وذلك بعد أن ظهرت موجة ملحنين جدد بدأوا يسيطرون على السوق ويعتمد عليهم الفنانون أكثر. وفي تلك الفترة بالذات بدأ عازار حبيب يبتعد شيئاً فشيئاً عن الساحة الفنية بعد ان رأى أن مكانه لم يعد فيها، وفضل أن يترك مكانه الراقي الذي عُرف به في الثمانينيات عوضاً عن أن يقدم أعمالاً لن يكون راضياً عنها.

عازار حبيب في صالات السينما

وعد المخرج ​​هاني أبي اللمع​ الفنان عازار حبيب قبل وفاته، بأن يقدم فيلماً سينمائياً عنه وعن أعماله، ومنذ عام 2014 بدأ يعمل على فيلم يتناول حياة الفنان الراحل ​عازار جبيب،​ وقال هاني لموقع الفن : "الفيلم يضيء على حياة هذا الفنان الذي كانت له اعمال جميلة لا تنسى، وكذلك على جوانب من حياته يجهلها الكثيرون، وبشكل خاص على الحلم الذي راوده"، إلا ان الفيلم لم يبصر النور بعد بسبب ظروف خاصة بـ أبي اللمع.

حياته العاطفية

تزوج عازار حبيب مرة واحدة من سيدة تدعى رينيه، الا انه لم يرزق بأولاد، ولم يكن يتحدث كثيراً عن حياته الخاصة، بل ترك أعماله الفنية تتحدث عنه.

وفاة عازار حبيب

رحل عازار حبيب في الشهر الذي ولد فيه، وتحديداً في 14 تشرين الثاني/نوفمبر عام 2007، إثر نوبة قلبية تعرض لها عن عمر 62 عاماً. هذا الخبر صدم محبيه، فقد غادرهم في وقت مبكر، وودعوه في كنيسة سيدة الفنار في بيروت، قبل أن يتم دفنه في مسقط رأسه في قريته في راشيا، تاركاً خلفه إرثاً موسيقياً كبيراً جداً.