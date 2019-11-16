ميرنا وليد - بيروت - موجز الفن هو نشرة سريعة لأبرز الأخبار اللبنانية والشرق أوسطية ملكة جمال إيران توضح حقيقة علاقتها العاطفية بـ وائل كفوري شيرين عبد الوهاب تثير الجدل بتقبيلها يد معجب سويسري في حفلها بالرياض أيمن زيدان يجتمع مجدداً مع إبنيه في "جميل وهناء".. هكذا أصبحا بعد 22 عاماً خاص "الفن"- هل تم تأجيل "Dancing With The Stars" للعام المقبل؟ حمادة هلال يكشف حقيقة زواجه بالسر وهل رزق بطفلة ؟ هل تقرر أصالة الإستقرار في السعودية؟ المزيد المزيد

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كانت هذه تفاصيل خبر موجز "الفن": شيرين عبد الوهاب تثير الجدل بتقبيلها يد معجب.. وهل وائل كفوري على علاقة بـ ملكة جمال... لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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