جوش برولين نجح بأدوار الخارقين الأشرار وجسّد دور جورج بوش.. وتزوّج 3 مرات

ميرنا وليد - بيروت - ​جوش برولين​وإسمه الكامل جوش ​جايمس برولين​، هو ممثل أميركي ولد في 12 شباط/فبراير عام 1968 في لوس أنجلوس، كاليفورنيا، والده جايمس برولين ممثل أيضاً وكانت والدته واسمها جاين كاميرون آجي ناشطة في الدفاع عن الحياة البرية، وكانت على علاقة قصيرة مع كلينت إيستوود وحملت منه قبل أن تخضع لإجهاض، وتزوجت لاحقاً من جايمس برولين في 16 تشرين الأول/أكتوبر عام 1966 وأنجبت منه ولدين أحدهما جوش والثاني جيس والمصاب بمتلازمة داون، والذي أصبح مشرداً منذ عام 2014، لينفصل الزوجان لاحقاً وتوفيت بعدها، ثم تزوج والد جوش من جان سميثرز من حزيران/يونيو عام 1986 إلى عام 1995 ولديهما ابنة وهي مولي إليزابيث برولين وهي منتجة منفذة ومخرجة، ومن ثم تزوج من النجمة ​باربرا سترايسند​.





إشتهر بأدوار الشر

إشتهر جوش برولين بأدوار الشر وذلك نظراً لملامحه الصارمة وقسوتها، وقد حققت الشخصيات التي لعبها نجاحاً كبيراً، وإستحوذت على إعجاب الجمهور.

وما يثير الدهشة أنجوش برولينفي أغلب أدواره لا يظهر بوجهه الحقيقي، ويستعين المخرجون والمنتجون بملامح وجهه ويمنحونه أدوار شخصيات خارقة في أفلام الخيال العلمي، وهو لا يمانع ذلك بل ما يهمه نجاح العمل الذي يقوم به ومثال على ذلك : فهو "ثانوس" القاتل، و"كابل" المسافر عبر الزمن باحثًا عن الانتقام، وأخيرًا وليس آخرًا "ليولين موس" الصياد سيئ الحظ في No Country for Old Me، تنوع أدوارجوش برولينيدفعنا إلى استعراض أبرز أعماله تقديرًا لجهده الفني في الأعوام الأخيرة.

مسيرته نحو النجومية

بدأجوش برولينمسيرته المهنية في عام 1985 عندما كان في سن الـ 17 فقط حيث جسد دور باند والش في فيلم المغامرات الكوميدي The Goonies.

وبعدة أدوار صغيرة في عدة أفلام، أدار ظهره للسينما ليركز على الشاشة الصغيرة، وكان قراراً موفقاً حيث نجح في تقديم العديد من المسلسلات من بينها Private Eyes، وPrison For Children، وفي عام 1989 قدم الدراما Finish Line التي مثل فيها مع والده جايمس برولين للمرة الأولى وتابع حيث جسد دور Wild Bill Hickok في The Young Riders.

وبعد عودته إلى الأفلام مع Mimic و The Hollow Man استطاعجوش برولينأن يحصل على الدور الرئيسي في Mister Strirling عام 2002 و بعد ثلاث سنوات في Into The West.ِ

نقلة نوعية في مسيرته كان ظهورجوش برولينفي Grindhouse، Melinda and Melina ، و Into The Blue وThe Dead Girl هو من ساعده لينقل مسيرته المهنية إلى مستوى أفضل، ولعب دور البطولة إلى جانب ​دينزل واشنطن​ و​راسل كرو​ في فيلم الإثارة والتشويق American Gangster.

وكان دوره المذهل في فيلم No Country For Old Men للأخوين كوين الذي نال جائزتي أوسكار وبافتا وجسد فيه دور صياد سيئ الحظ قد حظي باستحسان النقاد.

أما دور العمر فكان تجسيده للرئيس الأميركي السابق ​جورج دبليو بوش​، هذا التجسيد لسيرة حياة رئيس أميركي أمّن له استحساناً وتقديراً عالميين، وتلقى عام 2009 جائزة أوسكار عن دور دان وايت كـ مسؤول مدينة وقاتل في فيلم شون بين Milk.

وكانت لـجوش برولينمشاركات مهمة في أفلام، مثل Men in Black 3 (2012). Brolin's had other big roles in Gangster Squad (2013), Labor Day (2013), Sin City: A Dame to Kill For (2014), Inherent Vice (2014) and Sicario (2015).

أهم أدوارجوش برولينفي مسيرته المهنية كان دوره في سلسلة أفلام أفنجرز التي انضم لأبطالها متأخرًا، تحديدًا في الجزء الثالث Infinity War، نجح "برولين" بهذا الدور أن يرسخ أقدامه كشرير خارق وممثل موهوب قبل أي شيء، وحضوره المميز جعل تأثيره مضاعفاً وكأنه واحد من الأبطال الأساسيين للسلسلة، إذ لم يظهر بوجهه الحقيقي ورغم ذلك قدم أداء إنسانياً ظهر في أكثر من مشهد منها قتله ابنته من أجل الحصول على أحد الخواتم.

في الجزء الثاني من سلسلة Deadpool لعبجوش بروليندور كابل، الجندي الذي يسافر عبر الزمن من المستقبل كي يدمر "ديدبول" الذي يجسده رايان رينولدز كونه العائق الوحيد بينه وبين إمساكه بطفل سوف يتحول إلى قاتل عندما يكبر، وسيدمر عائلته.

أدى "برولين" دور الشرير الباحث عن الانتقام في هذا الفيلم بشكل متقن، وقد لاقى إشادة نقدية بشخصيته في الفيلم وإن لم يحقق الجزء الثاني النجاح نفسه الذي حققه الأول.

وتطول قائمة أفلام "برولين، إذ ازداد نشاطه في السنوات الأخيرة فقدم أفلام مثل: Sicario، وGuardians of the Galaxy، HAIL, CAESAR برفقة مجموعة مميزة من ألمع نجوم هوليوود.

حياته الشخصية

تزوج جوش برولين من أليس أدير المولودة في عام 1988، ورزقا بصبي أسمياه تريفور في العام نفسه، وفي عام 1992 انفصل الزوجان ولكنهما بقيا سوياً بعد الطلاق وأنجبا ابنة أسمياها إيدن.

بعد مواعدة لسنوات، تقدم جوش برولين بطلب يد ميني درايفر في نيسان من عام 2001 ولكنهما عادا وانفصلا بعد عدة أشهر.

في هذا الوقت قرر جوش برولين أن يجرب الزواج مرة ثانية، فارتبط بالممثلة ​دايان لاين​ في آب/أغسطس عام 2004، وبعد عدة أشهر تصدر الثنائي عناوين الأخبار، بعد أن إعتقل برولين لتعنيفه زوجته، ولم تقم زوجته باتهامه ثم ما لبثت أن أسقطت الملاحقة بحقه، ثم انفصل الثنائي في نهاية عام 2013 حيث أدخل جوش برولين إلى مصحة لإعادة التأهيل في العام نفسه بسبب إدمانه على الكحول، في عام 2016 تزوج جوش برولين من العارضة ​كاثرين بويد​، ولديه منها إبنة وأسمياها ويستلين راين.