هيثم شاكر: لذلك أعلنت عن مرضي.. ولدي مشاكل مع هذا النوع من الأغاني

ميرنا وليد - بيروت - طرح الفنان المصري ​هيثم شاكر​ ألبوماً جديداً عنوانه "معرفة قديمة"، وذلك بعد غياب عن جمهوره دام 5 سنوات، وقد بذل فيه مجهوداً كبيراً هو وفريق عمله كي يخرج بشكل يعوض غيابه، وبالفعل حقق نجاحاً كبيراً وتصدر تريند رقم 1 على محرك البحث غوغل ومواقع التواصل الإجتماعي، وقبل طرح الألبوم أساء عدد كبير من الجمهور إليه بسبب تأخّر طرحه، ولكنه انتظر بعد النجاح الكبير الذي حققه ليخرج ويخبرهم أنه كان مصاباً بمرض خبيث وهو السبب الرئيسي وراء غيابه عن محبيه خلال الفترة الماضية، وأكد لهم أنه تعافى وأصبح بخير.

هيثم في حواره لـ"الفن" تحدث لنا عن الصعوبات التي واجهته في تحضير ألبومه الجديد، وتفاصيل مرضه وفقدان وزنه، كما أخبرنا عن أسباب اختياره لمخرج يوناني ليخرج له كليباته الثلاثة، كما كشف عن الفنانة التي يتمنى أن يقدم معها ديو خلال الفترة المقبلة، وكذلك أطلعنا عن السبب الذي دفعه إلى كشف حقيقة مرضه بعد إصدار الألبوم.

كيف رأيت النجاح الذي حققه الألبوم؟

سعيد جداً بكل النجاح الذي وصل إليه الألبوم، ووصلتني ردود فعل قوية جداً من الجمهور، وسعيد أكثر بوصول الإحساس بالأغاني لهم، فأنا وفريق العمل بذلنا مجهوداً كبيراً في هذا الألبوم كي يصدر بشكل يليق بي، ويعوض غياب الخمس سنوات الماضية، وجميع أغاني الألبوم قريبة مني جداً.

الألبوم يضم 14 أغنية..فماذا عن المصاعب التي واجهتها؟

كنت اريد أن أخرج ألبوماً قوياً، لذلك كان تحضيره هو الأمر الصعب للغاية، لأنني عملت على تفاصيل كثيرة في الاغاني مع الملحنين والموزعين، وإستغرق مني تحضيره مدة الخمس سنوات، وها هو الآن بين الجمهور ويحقق النجاح المطلوب، وأتمنى أن أقدم لهم خلال الفترة القادمة أعمالاً ترضيهم.

أغلب أغاني الألبوم من توزيع ​أحمد إبراهيم​..فكيف ترى العمل معه؟

أرتاح في العمل معه جداً، وأيضاً الموزع شريف مكاوي الذي وزع لي بعض أغاني الألبوم، فنحن اصدقاء منذ 20 عاماً، وهم يفهمون علي بما أريد أن اوصله للجمهور، وكذلك يفهمون أبعاد صوتي جيداً لذلك يقدموني بشكل جيد.

لماذا إستغرق الألبوم خمس سنوات لتقديمه للجمهور؟

إلى جانب مشاكلي الصحية التي أعلنت عنها مؤخراً عبر حساباتي على مواقع التواصل الإجتماعي، إلا أنني أحب أن أعمل بحرية، وآخذ وقتا في إختيار الأغاني، لكي أحافظ على الشكل الذي أعتاد أن يراني به جمهوري، لأن الثبات عليه ليس أمرا سهلا، كما انني كنت أريد أكون متنوعاً في الأغاني، وهذا مافعلته بالفعل.

من نقطة مرضك وإعلان الإصابة بالمرض خبيث.. طمنّا على صحتك؟

المرض فترة مرت نهائياً من حياتي وأنا الآن تعافيت منه، مع وجود بعض المضاعفات البسيطة التي أدت إلى خسارة وزني، ولكن تعلمت من تلك المحنة وأصبحت أقوى، على الرغم من أن هذا المرض غيّر وجهة نظري للحياة تماماً، والمواقف الصعبة التي نمر بها في حياتنا تعلمنا أشياء كثيرة، ولكن أنا بخير.

ما سبب إعلانك إصابتك بمرض خبيث بعد طرح الألبوم بفترة؟

الكثيرون من الجمهور كانوا يسألوني على مواقع التواصل الإجتماعي عن سبب غيابي، وبدأت أرى إتهامات بأنني "كسلان"، وغير ذلك، لذلك اردت أن أخبرهم بمرضي، ولكن لم أرد أن أفعل هذا قبل طرح الألبوم، حتى لا يقولون انني اريد أن يتحدث الناس عني، لأن هذا ليس صحيحاً وهذا الأمر شخصي، ولكني أعلنت بعد الالبوم لأسكت الألسنة التي اساءت لي فقط، وهناك العديد من الفنانين الذين وقفوا بجانبي في محنتي ولكن لا أحب أن أكشف عن أسمائهم، وعلاقتي بكل من في الوسط جيدة.

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صورت ثلاث أغانٍ على طريقة الفيديو كليب مع مخرج يوناني هو ​Yannis Dimolitsas​..فلماذا هو بالتحديد؟

لم يكن في بالي أن يكون المخرج يونانياً في البداية، كل ما كنت أريده أن يكون معي مخرج أوروبي، وتقدّم لنا الكثيرون، ولكن الأعمال التي قدمها اليوناني لفتت نظري وكانت شبيهة لما أريد أن اقدمه للجمهور، فأنا أريد ان اظهر بشكل مختلف عما إعتادوني فيه وأن أبتعد عن نظام الكليبات العربية، لذلك تواصلت معه وإتفقنا على الأغاني التي سنصورها وبدأناها على الفور.

آخر مرة قدمت فيها تترات المسلسلات كان منذ 10 سنوات..فلماذا لا تكرر التجربة؟

ليس من الممكن أن اعوّض غيابي الكبير بأغنية واحدة لذلك أردت أن أعود للجمهور بألبوم قوي يعوّض سنوات إبتعادي عنهم.

هذا يأخذنا إلى أنك لا تحب الأغاني السينغل؟

لا ليس هذا، أنا الفترة القادمة أحضر لألبوم جديد ولكني سأطرحه أغانٍ منفردة كل 3 شهور أغنية، حتى أنتهي وأضمها في النهاية بألبوم لكي أظل على تواصل مع الجمهور.

أغاني المهرجانات أصبحت تسيطر على الساحة الفنية الآن.. فما رأيك بها؟

أنا لا أحبها ولدي مشاكل مع الكلمات التي يقدمونها، وهي أذواق في النهاية وهذا ذوقي، وغناء الجيل الصغير لتلك النوعية من الأغاني كارثة، ولكن في النهاية هي لون موسيقي، ولديه جمهوره الذي يحبه، وليس لدي أي تفسير لنجاحها.

خضت تجربة التمثيل عام 2017 مع الممثلة ​غادة عبد الرازق​..فهل هذا في خططك القادمة؟

عرض علي أكثر من عمل خلال الفترة المقبلة، ولكني الآن أهتم بألبومي الجديد، واعطيه كل وقتي، والتمثيل يحتاج لمجهود جبار لذلك من الصعب أن أجمع بين الغناء والتمثيل، وأنا مطرب.

من الفنانين مع من تتمنى أن تقدم ديو؟

تحدثت كثيرا عن هذا الأمر، الفنانة ​أنغام​ لأنني أحبها جداً، وأتمنى أن تجمعنا أغنية قريباً.