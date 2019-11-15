قصر بريتني سبيرز السابق للبيع بـ7.5 مليون دولار.. هل يستحقُّ المبلغ؟

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - يُعرض القصر السابق لنجمة البوب الأمريكية "بريتني سبيرز"، المكوّن من ست غرف نوم وسبعة حمامات، للبيع مقابل 7.5 مليون دولار، وذلك وفقًا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

وكانت نجمة البوب قد اشترت القصر بمبلغ 7.2 مليون دولار بعد انفصالها عن زوجها السابق كيفن فيدرلاين، وكان القصر الذي تبلغ مساحته 7.769 قدم مربع مقر إقامة للنجمة من 2007 لعام 2009، وظهر بشكل كبير في فيلمها الوثائقي "إم تي في"، الذي سجّل حياة بريتني في أعقاب مرضها النفسي الذي تسبّب في بُعدها عن الأضواء.

ويقعُ هذا القصر المذهل في أحد أكثر الأحياء ثراءً في بيفرلي هيلز، وهو مجاور للنجمة الشهيرة هيلاري داف.

ويتميز القصر بمدخل فخم مع أسقف عالية وثريات متألقة، كما يوجد في القصر غرفة للمكياج وتصفيف الشعر صممتهما النجمة بريتني سبيرز، كما يتميز القصر أيضًا بغرفة سينما كانت قد بنتها النجمة للاستمتاع بأحدث الإصدارات.

ومن بين السمات المميزة لأي منزل مشهور هو وجود حمام سباحة خاص، إلا أن النجمة أنفقت مبالغ كبيرة ليكون القصر مليئًا بحمامات السباحة.

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واشترت بريتني المنزل، الذي تم بناؤه في عام 2001 مقابل 7.2 مليون دولار في عام 2007، وباعته بخسارة بـ 4.2 مليون دولار، إلا أنه عاد الآن إلى السوق بـ7.5 مليون دولار.

يُذكر أن والد بريتني جامي، 66 عامًا يحتفظ بسلطة المحافظة والوصاية على شؤون بريتني وأملاكها والوصاية على أولادها منذ 11 عامًا، حيث تولّى إدارة الشؤون المالية والحياة اليومية لنجمة البوب منذ طلاقها عام 2007.

إلا أن زوج النجمة بريتني سبيرز السابق، كيفن فيدرلاين قام بسحب وصاية والدها من منصبه في الشهور الماضية بعد الاعتداء الجسدي على ابنهما الأكبر شون.

ولدى بريتني وزوجها السابق كيفين حضانة مشتركة للأولاد، والذين يقضوا مع كل طرف ثلاثة أيام بالتناوب.

ويُقال إن بريتني حصلت على أقل من 50/50 حضانة لعدة أشهر قبل إقامتها في مركز الصحة العقلية.