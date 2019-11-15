بدر استعانت بتجربة والدتها في تجسيد دورها في "شبر مية"

القاهرة – لايف ستايل
قالت نجلاء بدر، إنها توقعت نجاح مسلسلها الجديد "شبر مية" للمخرج طارق رفعت قبل عرضه، لتناوله العديد من القضايا المجتمعية التي تهم كل الفئات والطبقات.
وأضافت بدر، أنها استعانت بتجربة والدتها في تجسيد دور المُطلقة، وأن أمها لعبت دور الأب والأم أثناء سفر والدها للخارج، ما جعلها تستحضر تجربتها عند أداء لدور، متابعة "تلقيت ردود فعل إيجابية عن الشخصية، لأنها لامست مشاعر نماذج عديدة تشبهها".
وشددت على أن دورها يتعمق في شخصية المرأة وتحديداً المُطلقة، لأنها قد تتخلي عن جزء من أنوثتها في سبيل تربية أولادها.
ويشارك في بطولة "شبر مية" أحمد السعدني، ومراد مكرم، وندي موسى، ومحمد علي رزق، ونهى عابدين، ورجاء الجداوي، وإنعام سالوسة، وهو من تأليف شريف بدر الدين.
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