المطربة الأمريكية بينك تعتزل بسبب زوجها

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رنا صلاح الدين - ترجمة - متابعات الخليج 365
كشفت المطربة والنجمة الأمريكية بينك، أنها لاعتزال الفن مؤقتا، لمدة عام، وذلك لقضاء بعض الوقت مع زوجها واطفالها.
وبحسب جريدة الديلي ميل، عاشت المغنية البالغة من العمر 40 عامًا، وقتًا مضطربًا منذ عودتها من فترة توقف مدتها خمس سنوات مع ألبومها 2017 Beautiful Trauma.
وصرحت بينك بأن زوجها كاري هارت يتبعها في جميع أنحاء العالم والآن حان دوره ليتم دعمه لذا قالت إنها ستأخذ استراحة في عام 2020 من أجل التركيز على احتياجات أسرتها، الزوج كاري هارت وأولادهما ويلو وجيمسون.
وتابعت المطربة العالمية قائلة: جيمسون سوف يبدأ مرحلة ما قبل المدرسة قريبا وكاري لديه الكثير كذلك إنه داعم للغاية، ويتبعني في جميع أنحاء العالم والآن حان دوره.
والجدير بالذكر أن بينك ستحتفل بعيد زواجها الرابع عشر في موتوكروس في يناير 2020، كما أنها تشعر بأنها “محظوظة” لأنهم ما زالوا معًا، وعند الحديث عن زوجها، قالت بينك: إننا نقاتل من أجل بعضنا البعض.
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