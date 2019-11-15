شاهدوا.. زوجة رامي جمال تفجر مفاجأة وتعلن عودتها للغناء بدويتو معه

كتب امير فتحي في الجمعة 15 نوفمبر 2019 12:54 مساءً - استضاف برنامج “عرب وود” المذاع على قنوات “روتانا” الفنانة المعتزلة ناريمان زوجة المطرب رامي جمال التي أكدت أنها لم تتوقع أن يفتح لها زوجها باب العودة للغناء مرة أخرى، بالنظر إلى أن اعتزالها كان شرط زواجهما.

وعن سبب موافقة رامي على عودتها إلى الغناء مرة اخرى رغم أن شرطه قبل الزواج أن تعتزل الغناء قالت إن رامي فنان، ويدرك أن قرار الاعتزال لم يكن سهلاً، ويعلم أنها عندما قررت الاعتزال كأنها قطعت قطعة من قلبها وألقت بها في الشارع، وأنها تحن للغناء طوال الوقت.

وكشفت عن أن الأغنية التي تعود بها كانت أغنية رامي جمال، وعندما خطرت له فكرة تحويلها إلى دويتو رأى أنها مناسبة لمشاركته بالغناء.

من جانبه، كشف رامي جمال في مكالمة هاتفية أثناء تصوير المقابلة عن أن الأغنية بعنوان “نرجع إيه”، وأنه يتحدث عن هذا الموضوع لأول مرة وآخر مرة في برنامج تليفزيوني.