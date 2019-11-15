شيرين "ولّعتها" في السعودية.. وتقبل يد أكبر معجب لها على المسرح

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - أثارت الفنانة المصرية شيرين عبدالوهاب، الجدل بسبب أغنيتها "الوتر الحساس" التي أدتها لجمهورها السعودي خلال حفلها الغنائي الذي أحيته على مسرح أبو بكر سالم في العاصمة السعودية الرياض ضمن فعاليات "موسم الرياض".

وتتناول الأغنية الحديث عن استطاعة الرجل كيفية الدخول إلى قلب المرأة والضحك عليها بكلمات رومانسية ما يجعلها ضعيفة أمامه كونه يلعب على وترها الحساس.

وفاجأت "شيرين" جمهورها بتصريح عن الرجل بأنه لابد وأن يتم طاعته طالما لا نستطيع الاستغناء عنه فبعدما هتف لها الجمهور بالقول: "بص شوف شيرين بتعمل إيه" قالت لهم "بمناسبة الأغنية اللي فاتت طالما منقدرش نستغني عن الراجل في حياتنا يبقى نسمع كلامه أحسن".

وأضافت شيرين عبدالوهاب: "ولا إيه ولا انتوا شايفين إيه ليه بتدوخوهم وبتطلعوا عنيهم خلاص رفعنا الراية البيضا".

وعرفّت شيرين عبدالوهاب، جمهورها على أكبر معجبيها الذي يتنقل من بلد إلى آخر لحضور حفلاتها، حيث قالت إنه من بلاد بعيدة وتسميه من بلاد "الشيكولاته" كونه يهديها إياها كل مرة ومن نوع مختلف، مردفًة أنه لا يتحدث باللغة العربية وأنهم لابد أن يعرفونه ويحفظوا شكله.

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وأكدت "شيرين" أنها لا تعرف إذا ما كان يفهم حديثهم بالعربية أم لا مطالبًة بتوجيه تحية خاصة له، غير أن المعجب فاجئها بالحديث باللغة العربية وقال: "مساء الخير للجمهور السعودي أنا فرحان جدًا جدًا هذه الليلة مع أفضل فنانة في العالم شيرين".

وردت عليه شيرين بتقبيل يده وقالت: "انت أحسن معجب في العالم i love you بس يارب حسام ميموتكش"، مردفًة: "والله بيجيبلي شيكولاته كل مرة بيجيبلي أحلى نوع".

وأكدت شيرين عبدالوهاب أنها ابنة MBC، مشيرًة إلى أنها تريد الغناء باللهجة الخليجية "لايف" لأول مرة في حياتها باعتبار الأغنية الوحيدة التي أطلقتها بهذه اللهجة حملت كلمات سمو الأمير عبدالرحمن بن مساعد، مستطردًة: "يارب أعرف أتقن اللهجة لإنها صعبة جدًا"، وقدمت للجمهور أغنيتها الخليجية "الحب خدعة".

ولم تبخل "شيرين" على جمهورها بتقديم العديد من أغانيها وكان من بينها: "أنا في الغرام، كتير بنعشق، أنا مش بتاعت الكلام ده، خاينين، حبه جنة، مبتفرحش غير لفرحك، مشاعر، كده ياقلبي، آه ياليل".

يُذكر أن شيرين عبدالوهاب تستعد لخوض تجربة سينمائية جديدة لها بعد غياب استمر 16 عامًا منذ فيلمها السينمائي "ميدو مشاكل" وتحمل هذه التجربة توقيع المنتج المصري وليد منصور.