رامي جمال ينشر أول صورة لوجهه تظهر علامات البهاق.. ويُفاجئ هذه المريضة

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - في لفتة إنسانية جميلة، وعد الفنان المصري رامي جمال إحدى الفتيات المصابة بمرض البهاق بإحياء حفل زفافها هدية منه، حيث تواصلت الفتاة مع رامي من خلال حسابه على إنستغرام، وعبرت عن حزنها من التنمر الذي تتعرض له.

وقالت الفتاة؛ نفسي جدًا أتعالج منه عشان مش كل ناس بتتعامل معاه إنه مرض عادي، فيه بيفكروا انه معدي واتعرضت لأكتر من موقف منهم ميك أب ارتست يوم خطوبتي كانت خايفة اكون معدية، وكانت عاوزة تستخدم أدوات تانية ليا مخصوصة عشان محدش يتعدي.

ورد عليها رامى بتعليق نال إعجاب متابعيه قائلاً: "الفترة الجاية مش هيحصل كده تاني وهنعرفهم عنه كل حاجة وأنا هغني في فرحك هدية".

وشن رامي جمال عبر حسابه حملات توعية لمرض البهاق وقرر مساعدة أي شخص يعاني من التنمر من هذا المرض الذي أصابه وكاد أن يتسبب في اعتزاله لولا دعم نجوم الفن وجمهوره، ليقرر التخلي عن الاعتزال ومواجهة المجتمع بالإضافة لمساعدة أي شخص يعاني من نفس المرض.

وفي ذات السياق تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورة لرامي جمال حيث ظهرت علامات المرض علي وجه بشكل واضح، في أول ظهور له.

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وعلي الرغم أن رامي ظهر بعد إعلان إصابته بمرض البهاق وتفكيره في الاعتزال، مع مواطنته المطربة أنغام وزوجها الموزع الموسيقي أحمد إبراهيم، إلا أنها المرة الأولى التي يظهر رامي وعلامات البهاق واضحة في وجهه بشكل كبير.

وصدم رامي جمال محبيه بالكشف عن تفاصيل تجربته مع المرض التي بدأت قبل نحو عام، ومحاولاته تفادي مخاوف الناس من المرض، وإخفاء أعراض مرضه كما بين عدد من ردود الفعل من جماهيره وأصدقائه حول المرض، والتي وصلت إلى تجنبه بسبب مخاوف من العدوى بالمرض.

وأشار جمال عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي، إلى الخيارات التي اقترحها مقربون منه لتفادي صدمة الجماهير مما أصابه، وهي إما التعامل مع الأمر بشفافية وضرورة قبوله كما هو، أو اعتزال الغناء والبحث عن مهنة أخرى، على حد وصفه.

ونال رامي جمال دعم العديد من النجوم في مصر والوطن العربي، حيث تداولوا تغريدته وعلقوا عليها بكلمات الدعم والتشجيع، أبرزهم اللبنانية إليسا وتامر حسني وزينة وغيرهم.