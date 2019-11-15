محمد صلاح يلتقي أصغر معجباته – بالصور

متابعة بتجــــــــــــرد: التقى النجم المصري محمد صلاح، لاعب ليفربول الإنجليزي بمجموعة من أصغرب معجباته في جلسة وديّة، شارك الجمهور ببعض اللقطات منها.

ونشر محمد صلاح الصور عبر صفحاته على مواقع التواصل الإجتماعي، حيث سيطرت أجواء المرح والفرح على جلسته مع معجباته الصغيرات.

وحصدت صور محمد صلاح مع المعجبات عشرات آلاف الإعجابات فور نشرها عبر حسابه على موقع “إنستجرام”.

تجدر الإشارة إلى لاعب ليفربول الإنجليزي محمد صلاح يتمتع بشعبية واسعة في مختلف بلدان العالم وهذه لا تعتبر المرّة الأولى التي يلتقي فيها مجموعات من محبّيه.