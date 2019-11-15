متابعة بتجــــــــــــرد: التقى النجم المصري محمد صلاح، لاعب ليفربول الإنجليزي بمجموعة من أصغرب معجباته في جلسة وديّة، شارك الجمهور ببعض اللقطات منها.
ونشر محمد صلاح الصور عبر صفحاته على مواقع التواصل الإجتماعي، حيث سيطرت أجواء المرح والفرح على جلسته مع معجباته الصغيرات.
وحصدت صور محمد صلاح مع المعجبات عشرات آلاف الإعجابات فور نشرها عبر حسابه على موقع “إنستجرام”.
تجدر الإشارة إلى لاعب ليفربول الإنجليزي محمد صلاح يتمتع بشعبية واسعة في مختلف بلدان العالم وهذه لا تعتبر المرّة الأولى التي يلتقي فيها مجموعات من محبّيه.
كانت هذه تفاصيل خبر محمد صلاح يلتقي أصغر معجباته – بالصور لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على بتجرد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.