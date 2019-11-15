تايلور سويف تفاجئ الجمهور بهدية مميّزة

متابعة بتجـــــــــرد: طرحت النجمة العالمية تايلور سويفت نسخة “ريمكس” لأغنيتها الشهيرة Lover، كهدية مميّزة منها للجمهور.
ويشارك تايلور سويفت في النسخة الجديدة من الأغنية، المغني الكندي الشهير شون مندس، حيث حقق الفيديو الخاص بالأغنية أكثر من ثلاثة ملايين مشاهدة بعد أقل من 24 ساعة على إتاحة عرضه عبر قناة تايلور على موقع “يوتيوب”.
تجدر الإشارة إلى أن النسخة الأساسية من الأغنية كانت قد صدرت في شهر آب/أغسطس الماضي وحققت 80 مليون مشاهدة حتى لحظة كتابعة هذه السطور.
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