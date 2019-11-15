راغب علامة يحذّر من تشويه ثورة اللبنانيين وهذه رسالته لهم

متابعة بتجـــــــــــرد: منذ بداية ثورة 17 تشرين قبل تسعة وعشرين يوماً، كان للسوبر ستار راغب علامة تغريدات عبّرت عن موقفه من كافّة المستجدّات في لبنان.

ونشر علامة مؤخّراً تغريدة جديدة عبر تويتر قائلاً: “ثورة مجيدة. مطالب محقة. المشهد حلم لم نكن نتوقع أن نشاهده على أيامنا… أيها الشباب وأيها الصبايا لا تجعلوا أحداً يسرق الثورة ويشوهها. لا تسمحوا للدخلاء ولقوى الظلام أن يدمروا ما وصلتم اليه…”.

وتابع راغب: “لا تقفلوا الشوارع كي لا تتحول ثورة المطالب الى حرب أهلية تقضي على حلمكم بنيل حقوقكم”.

تجدر الإشارة إلى أن أغنية “طار البلد” التي كان راغب قد أطلقها قبل أشهر حين بدأت الأزمة في لبنان تصل إلى ذروتها، ترافق المتظاهرين في كافة المناطق اللبنانية منذ اليوم الأوّل على انطلاق الحراك الشعبي.

أغنية “طار البلد” من كلمات نزار فرنسيس، ألحان وتوزيع جان ماري رياشي، وهي عبارة عن صرخة تختلج صدر كلّ مواطن يشعر بالأسى من الأوضاع الصعبة التي يمرّ بها لبنان وسط الأزمات السياسيّة والإقتصاديّة المتتالية.