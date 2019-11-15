ديبيكا بادوكون تحتفل بالذكرى الأولى لزواجها – بالصورة

متابعة بتجـــــــــــرد: احتفلت النجمة الهندية ديبيكا بادوكون مع زوجها الممثل رانفير سينغ بالذكرى الأولى لزواجهما، وشاركت متابعيها عبر موقع إنستجرام بصورة حديثة لها برفقة شريكها ظهر فيها كل منهما بالزي التقليدي في الهند، ونالت الصورة تفاعلًا لافتًا من الجمهور.
من جهته، نشر رانفير سينغ نفس الصورة عبر حسابه وعلق: “عيد زواجنا الأول…أشعر بسعادة غامرة، شكرًا لكم جميعًا على حبكم”.
وكان الثنائي الهندي ديبيكا ورانفير قد تزوجا العام الفائت بعد قصة حب جميلة، وأقاما الزفاف في نوفمبر على بحيرة كومو الإيطالية بحضور المقربين والأصدقاء وعدد من نجوم بوليوود، وكان الزفاف قد أقيم على الطريقة الهندية التقليدية.
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