هؤلاء الممثلون والممثلات الأعلى أجرًا في 2019

متابعة بتجـــــــــــرد: يعاني العديد من الفنانين عبر العالم من ضائقة مادية بسبب شح الأعمال السينمائية التي يمكن أن تدر مداخيل وتتصدر الشباك، لكن عددًا من هؤلاء النجوم خاصة في هوليوود شذّوا عن القاعدة وتمكنوا من تقاضي ملايين الدولارات خلال الفترة ما بين الأول من يونيو 2018 والأول من يونيو 2019 وفق مجلة “أغنياء ومشاهير”.

لدى الرجال يتصدر القائمة دواين جونسون، الملقب بذي روك أو الصخرة، وقد تقاضى في ظرف أقل من 12 شهرًا، مبلغًا خرافيًا يصل الى 118.26 مليون دولار. واصبح لاعب الكرة السابق مصارعًا ثم ممثلا. ويقول بول ديرغارابيديان الذي يعمل لمصلحة شركة تحليل الاعلانات الأميركية كومسكور “لقد أصبح دواين ببساطة، النجم الأكثر شعبية في الورق الراهن”. وأضاف متحدثًا لمجلة أثرياء ومشاهير “أنه يعمل دومًا ولا يكل ولا يمل”.

ويلي دواين جونسون في قائمة النجوم الأكثر دخلًا في تلك الفترة الممتدة على مدى 12 شهرًا، الممثل الأسترالي كريس همسوورث بدخل يصل الى 101.07 مليون دولار يليه الممثل الأميركي روبرت داوني جونيور بـ87.31 مليون دولار ثم الممثل الهندي الكندي أكشاي كومار بـ85.99 مليون دولار والممثل جاكي شان الذي يتحدر من هونغ كونغ بـ76.73 مليون دولار، علاوة على الممثل الاميركي برادلي كوبر ومواطنه أدم ساندلر، حيث بلغ دخل كل منهما 75.40 مليون دولار.

ونجد في القائمة أيضًا الممثل الأميركي كريس ايفانز بـ57.54 مليون دولار يليه بول رود بـ54.24 مليون دولار وويل سميث بـ46.3 مليون دولار.

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لدى النساء تتصدر سكارليت جوهانسون قائمة الممثلات الأكثر دخلًا بـ74.08 مليون دولار، تليها الممثلة الكولومبية الأميركية صوفيا فيرغارا بـ58.34 مليون دولار فالممثلة الاميركية ريز ويثرسبون بـ46.3 مليون دولار.

وتتضمن القائمة نيكول كيدمان بـ44.98 مليون دولار وجينيفير انيستون بـ37.04 مليون دولار وكيلي كوكو بـ33.07 مليون دولار تليها كل من إليزابيث موس بـ31.75 مليون دولار ومارغو روبي بـ31.09 مليون دولار وتشارليز ثيرون بـ30.43 مليون دولار وإيلين بومبيو بـ29.1 مليون دولار.

وعلى الرغم من الجهود التي بذلت في مجال الصناعة السينمائية إلا أن الفوارق بين مداخيل الرجال والنساء، لا تزال بارزة وكبيرة. وعلى سبيل المثال فإذا ما قارنا متصدري الترتيب لدى الفئتين وهما دواين جونسون وسكارليت جوهانسون، فسنجد أن الفارق يصل الى 44.18 مليون دولار.

وكانت سكارليت جوهانسون قد حصلت على هذا الأجر، أي 74.08 مليون دولار، مقابل مشاركتها في فيلم “أفينغرز” بينما تقاضى روبرت دووني جونيور 72.76 مليون دولار نظير مشاركته في الفيلم ذاته، بينما احتل المرتبة الثامنة في ترتيب أعلى الفنانين دخلًا في 2019.