شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على قائمة الأغانى المقرر عرضها فى فيلم Ford v Ferrari قبل طرحه بساعات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت شركة 20th century، المنتجة لفيلم الأكشن المرتقب Ford v Ferrari، عن القائمة الكاملة للموسيقي والأغاني المقرر عرضها في الفيلم الجديد المنتظر طرحه اليوم الجمعة 15 نوفمبر الجاري في دور العرض السينمائي.

وجاءت القائمة التي نشرتها صحيفة فاريتي، كالآتي

1. Polk Salad Annie – Performed by James Burton

2. Money (That’s What I Want) – Performed by The Kingsmen

3. Have Love Will Travel – Performed by The Sonics

4. I Put a Spell on You – Performed by Nina Simone

5. Pour Une Fille Comme Toi – Performed by Lucky Blondo

6. Love’s Gonna Live Here – Performed by Buck Owens

7. Stranger in a Strange Land – Performed by The Byrds

8. Le Mans 66 – Performed by Marco Bertlami and Buck Sanders

9. Team Player – Performed by Marco Bertlami and Buck Sanders

10. Crescent Wrench – Performed by Marco Bertlami and Buck Sanders

11. Ace of Spades – Performed by Link Wray

12. Dark Side – Performed by The Shadows of Knight

13. Hipsville 29 B.C. (I Need Help) – Performed by The Sparkles

14. Flying Saucers Rock N Roll – Performed by Billy Riley and His Little Green Men

15. Shooting Star – Performed by Les Baxter

ويسرد الفيلم قصة حياة دامون كارول شيلبي، السائق الأمريكي الأسطوري، الذى كان يعمل لحساب شركة فورد فى تلك الفترة لتصنيع سيارة تتغلب على فيراري فى سباق السيارات الشهير لومان عام 1966، ويشاركه على الجانب الآخر كين مايلز الذى يجسد شخصيته "بيل" وهو سائق بريطانى متمرد يقود سيارة فيراري ويسطر على السباق.

فيلم Ford v Ferrari، من بطولة الثنائى الشهير كريستيان بيل ومارك ويلبيرج، ويشارك فى بطولته كل من كايتريونا بالفي، جون برنثال، جوش لوكاس، نوح جوبي، راي ماكينون، ج فيلد، تريسي ليتس، إيان هاردينج، والاس لانجهام، وايت ناش، الفيلم من إخراج جيمس مانجولد، وتأليف الثلاثى جيز بتروورث، جون هنري بتروورث، جيسون كيلر.