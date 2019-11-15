صورة| البوستر الرسمي لفيلم "استدعاء ولي عمرو"

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365: نشر الفنان محمد عز، عبر حسابه الشخصي على "فيسبوك"، بوستر فيلم "استدعاء ولي عمرو". علق محمد عز على البوستر: "توكلنا على الله، فيلم (استدعاء ولي عمرو)، قريبًا بدور العرض، كرمك يارب وتوفيقك". تدور أحداث الفيلم في إطار كوميدي اجتماعي حول الدروس الخصوصية وقضية تسريب الامتحانات، وهو من بطولة حورية فرغلي، محمد عز، إنتصار، صبري فواز، إيمان السيد، ندى بهجت، محمد لطفي، مي كساب، كلوديا حنا، سماح أنور، حمادة الليثي، أماني كمال، وسيناريو وحوار محمد سمير مبروك، وإخراج أحمد البدري.​

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