شكرا لقرائتكم خبر عن نسمة محجوب تحيى حفلا فى منطقة الأهرامات.. الاثنين المقبل والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تحيى المطربة نسمة محجوب حفلا غنائيا على مسرح الصوت والضوء فى منطقة الأهرامات الاثنين المقبل وسط حضور جمهورها ومحبيها، ومن المقرر أن تقدم خلال الحفل عددا كبيرا من أغانيها منها : "حب اخوات" و"قلبى" و"هتقولى إيه"، إلى جانب باقة مختارة من مؤلفات الموسيقى العربية وعدد من الأعمال الغربية الشهيرة.
يذكر أن المطربة نسمة محجوب، ارتبطت بالفنون منذ طفولتها حيث بدأت الغناء فى العاشرة من عمرها، ثم التحقت للتدريب بدار الأوبرا لمدة 7 سنوات، وتميزت بقدرتها على الغناء بعدة لغات، إلى جانب إجادتها للعزف على آلة البيانو، وجاءت انطلاقتها الحقيقية على الساحة الفنية، من خلال الاشتراك ببرنامج غنائى لاكتشاف المواهب، حيث حصلت على المركز الأول بعد منافسة قوية مع عدد من المشاركين من دول عربية مختلفة بعدها نجحت فى تحقيق انتشار فنى واسع.
كانت هذه تفاصيل خبر نسمة محجوب تحيى حفلا فى منطقة الأهرامات.. الاثنين المقبل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.