هكذا علقت داليا مصطفى على صورتها مع زوجها شريف سلامة

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365: نشرت الفنانة داليا مصطفى، عبر حسابها الشخصي بموقع "إنستجرام"، صورة جمعتها بزوجها الفنان شريف سلامة. كتبت مصطفى في تعليقها على الصورة: "حبيبي". Advertisements تزوجت داليا مصطفى من الفنان شريف سلامة بعد قصة حب دامت أكثر من ستة أعوام، جمعتهما خلال الدراسة منذ أن كانت طالبة وكان شريف زميلها في السنة الأولى، ثم تحولت الزمالة إلى قصة حب في السنة الثانية، وأثمر زواجهما عن سلمى وسليم. ​

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