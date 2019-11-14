“بالصدفة” لـ كارول سماحة.. أوّل فيلم لبناني بصالات السينما السعودية

متابعة بتجــــــــرد: استكمالًا لسلسلة النجاحات التي يحققها منذ بدء عرضه في لبنان وبعدها في عدد كبير من البلدان العربية، انطلق اليوم عرض فيلم “بالصدفة” للنجمة اللبنانية كارول سماحة في الصالات السينمائية بالمملكة العربية السعودية.

ويعتبر فيلم “بالصدفة”، أوّل عمل سينمائي لبناني يتم عرضه في السعودية، حيث شهد إقبالًا كبيرًا على الحجوزات من قبل الجمهور ومحبّي كارول في المملكة العربية.

ويُعرض الفيلم في عدد كبير من السينمات في المملكة السعودية ومنها “مول القصر” و”واجهة الرياض” في الرياض، و”مول بحر الأحمر” في جدّة.

فيلم “بالصدفة” يعتبر أوّل أعمال كارول سماحة في السينما، ويشارك في بطولته كل من بديع أبو شقرا وباميلا الكيك وهو من كتابة كلوديا مرشيان واخراج باسم كريستو.

وكانت كارول سماحة قد أطلقت الأغنية الخاصة بالفيلم “بتآمن بالصدفة” منذ أيام، وهي من كلمات وألحان مروان خوري وحققت رواجًا واسعًا وأكثر من مليون مشاهدة عبر موقع “يوتيوب”.