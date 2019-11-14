تفاصيل جائزة السلطان قابوس بعد فوز علي الحجار بها

متابعة بتجــــــــــــرد: فاز الفنان المصري علي الحجار بجائزة السلطان قابوس للفنون، كما فاز الأديب العراقي باسم أديب بالجائزة في فرع الآداب.

وقال معالي المستشار نصر حمود العبري، المستشار الإعلامي في سفارة سلطنة عمان في القاهرة، إنه “سعيد بمنح الجائزة هذا العام للفنان المصري علي الحجار في دورتها الثامنة”. وأضاف أن “الحجار قيمة فنية كبرى، ويستحق أعلى الجوائز في الوطن العربي، لما له من إسهامات خاصة في الفن المصري، كما الفن العربي. هو قيمة وقامة فنية كبرى”.

وأوضح الأمين العام لمركز السلطان قابوس العالي للثقافة والعلوم، حبيب بن محمد الريامي، في مؤتمر صحفي، أن “جائزة السلطان قابوس للثقافة والفنون والآداب جائزة سنوية يتم منحها بالتناوب دورياً كل سنتين لتكون تقديرية، يتنافس يها العرب في عام، بينما تكون محصورة بالعمانيين فقط في العام التالي”.

وأشار الريامي إلى أنه تم حجب الجائزة في مجال علم الاجتماع، بينما فاز بها في مجال الطرب العربي الفنان علي الحجار من مصر، وحصل على جائزة أدب الرحلات، الأديب العراقي المقيم في نيوزيلندا، باسم محمد فرات.

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سيحصل الحجار على وسام السلطان قابوس للفنون، إضافةً إلى مبلغ مالي يقدر بـ100 ألف ريال عماني، ما يوازي نحو 5 ملايين جنيهاً مصرياً.

يذكر أن السلطان قابوس بن سعيد، أصدر المرسوم السلطاني السامي بتاريخ 27 فبراير عام 2011، الذي قضى بإنشاء جائزة السلطان قابوس للثقافة والفنون والآداب.

ولا يعتبر علي الحجار الفنان المصري الوحيد الذي حصل على تلك الجائزة. فخلال 8 دورات، هي عمر الجائزة، حصلت مصر عليها مرتين قبل ذلك، حين فاز بها الموسيقار أمير عبد المجيد عام 2012، ثم عام 2016، حصل عليها الأديب المصري الراحل جلال أمين.