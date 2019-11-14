هل أنجبت هازال كايا طفلها الأول؟

متابعة بتجــــــــــــرد: تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو ظهرت قيه الممثلة التركية هازال كايا، تحمل رضيعاً، وأرفقوا معها عبارات التهنئة لها على المولود الجديد.

لكن الحقيقة، أن هذه الصورة مأخوذة من أحد مشاهد مسلسل شاركت فيه كايا، في وقت سابق. ويتبقى على موعد ولادتها شهر كامل.

وكانت هازال كايا بطلة مسلسل “العشق الممنوع”، قررت تسمية طفلها المنتظر “فيكو”، حتى أن متابعيها صارو يشيرون إليها بلقب “أم فيكو”.