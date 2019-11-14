المنتج وليد منصور: شيرين عبدالوهاب أول مطربة تصل لمكانة أم كلثوم

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

رد المنتج المصري وليد منصور، على الأخبار التي يتم تداولها عن تدخل الفنان حسام حبيب، في عمل زوجته الفنانة شيرين عبدالوهاب، بعد زواجه منها.

وليد منصور، قال خلال لقائه في برنامج “عرب وود”، والمذاع عبر فضائية “روتانا”: “أبدًا حسام مظلوم و لا يتدخل في أي عمل فني لشيرين، وعمله استشاري فقط، حول رايه في أعمال شيرين ولا يتدخل إلا إذا سئل”.

وأضاف: “حسام يعمل خلال هذه الفترة على نفسه لأنه غائب عن الساحة الغنائية منذ فترة، ويستعد حاليًا لتصوير فيديو كليب أغنية جديدة كما يعمل على أغاني ألبومه الجديد، ومتوقع أن يطرح كل شهرين أو شهر ونصف سينجل”.

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وتابع: “كل 10 أو 16 سنة يظهر لنا نجم من النجوم، وأرى أن شيرين عبدالوهاب، بعد الفنانة أم كلثوم أكثر شخص يكون وصل للمكانة التي كانت فيها، فلذلك تستحق دخول مجال السينما لأن السينما تؤرخ الفنان”.

من ناحية أخرى تستعد شيرين عبدالوهاب، لخوض تجربة سينمائية جديدة مع تأليف وإنتاج وليد منصور، وذلك بعد سنوات طويلة من مشاركتها في فيلم “ميدو مشاكل”، مع الفنان أحمد حلمي.